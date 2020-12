Dachser: „Produktion in Asien läuft wieder auf Hochtouren“

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Dr. Andreas Froschmayer: Eine verlässliche Prognose für das Jahr 2021 zu treffen, ist heute schwierig. Wir rechnen aber damit, dass mindestens das erste Halbjahr des neuen Jahres noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und entsprechenden Einschränkungen in der Gastronomie und Events stehen wird. Das wird sich auf das Geschäft in der Lebensmittellogistik auswirken, während wir im Industriegüterbereich weiterhin von einem stabilen Geschäft und wachsenden europäischen Exportverkehren ausgehen.

Mit einem Blick auf die Weltwirtschaft stellen wir fest, dass die Produktion in Asien wieder auf Hochtouren läuft und damit auch der Export nach Amerika und Europa. Damit einher gehen allerdings starke Engpässe bei den Kapazitäten, vor allem im Bereich der Seefracht. Auch in der Luftfracht herrscht noch immer ein Mangel an Laderaum, da Frachtmöglichkeiten in Passagiermaschinen nach wie vor entfallen.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2021 auf?

Alles in allem geht Dachser aber zuversichtlich ins neue Jahr. Wir werden auch 2021 sicher durch die Corona-Krise steuern und ein verlässlicher, sicherer Arbeitgeber sein. Auch unsere Kunden und Transportunternehmer können sich jederzeit auf uns verlassen. Dachser hat sich mit seinem lang geplanten Generationswechsel im Vorstand zum 1. Januar 2021 die Weichen gestellt, um die maßgeblichen Herausforderungen der kommenden Jahre - Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel - dynamisch zu adressieren und gleichzeitig die besondere, menschenorientierte Kultur des Familienunternehmens Dachser zu bewahren.