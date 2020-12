Leo Conti: „Keine Lust auf Neue Normalität oder Reset 2021“

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Leo Conti: Es wird ein enorm spannendes Jahr, das von vielen Faktoren, die wir leider nicht oder nur sehr bedingt beeinflussen können, abhängig sein wird. Wenn es der Politik gelingt, einen vernünftigen Umgang mit der Pandemie zu finden und wir früh in eine alte Normalität zurückkehren können, wäre ich optimistisch, dass sich das Jahr 2021 wieder deutlich besser als 2020 zeigen wird. Allerdings bleibt bei mir auch eine gewisse Restsorge bestehen, dass die nationale und europaweite Finanzpolitik einen schweren Crash produzieren könnte und einige (auch namhafte) Unternehmen auf der Strecke bleiben. Für Augsburg und Bayerisch-Schwaben gilt es, den regionalen Handel nach allen Möglichkeiten zu unterstützen!

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2021 auf?

Für uns wird neben der gesamtwirtschaftlichen Situation auch die Zulassung von Großveranstaltungen in 2021 eine bedeutende Rolle spielen. Wir hoffen, dass spätestens ab dem Spätsommer diesbezüglich keine Einschränkungen mehr notwendig sein werden. Wenn unsere langjährigen, loyalen Partner gut durch diese Krise kommen, erwarte ich im Bereich Sponsoring ansonsten keinen großen Einbruch. Falls uns die Pandemie noch länger im Griff hält, werden wir Lösungen finden müssen, auch weiterhin so attraktiv zu bleiben – dazu haben wir ein paar Ideen in der Schublade, von denen wir allerdings hoffen, dass sie dort verbleiben können. Zuschauer sind im Sport und insbesondere im Mannschaftssport das Salz in der Suppe.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

Ich wünsche mir zumindest, dass die Einschränkungen so bald als möglich wegfallen können und uns wieder eine alte Normalität erwartet – auf eine neue Normalität oder gar einen Reset habe ich keine Lust. Bei allem Verständnis für Vorsicht und Prävention muss ein Weg gefunden werden, dass das Leben auch lebenswert ist. Wenn es gelingt, die Risikogruppen zuverlässig zu schützen, Medikamente und Impfungen weiterentwickelt werden, sollte in 2021 nichts mehr gegen die alte Freiheit und Selbstbestimmung sprechen.