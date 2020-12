Humbaur: „Voller Motivation und Tatendrang“ ins neue Jahr

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Christian Dieminger: Wir blicken positiv in die Zukunft, denn wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Seit Jahren. Das hat auch die Auszeichnung Bayerns Best 50 bestätigt über die wir uns sehr freuen. Unser Unternehmen ist ein wichtiger Teil des bayerischen Mittelstandes. Wie die letzten 5 Jahre wollen wir unsere Mitarbeiterzahl und unseren Umsatz auch im kommenden Jahr steigern. Mit der Region sind wir stark verwurzelt und das bleibt auch so. Auf unseren Standort im bayerischen Gersthofen sind wir stolz und bauen diesen weiter für die Zukunft aus. Mittlerweile fertigen wir rund 1.300 Anhänger pro Woche. Das sind 60. 000 Anhänger im Jahr. Unser Ziel: wir wollen die nächste Million noch schneller erreichen.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2021 auf?

Wir bleiben bei unserer bisherigen Aufstellung. Denn mit diesem Ansatz sind wir vielseitig und flexibel. Humbaur setzt nicht nur auf ein Standbein, sondern drei. Neben dem Pkw-Anhängersegment, bauen wir auch unser Angebot im Pferdeanhängermarkt stetig aus. Durch unser breites Portfolio an Schwerlastanhängern können wir auch die Baubranche optimal bedienen. Auch unsere Kofferaufbauten sind seit Jahren auf Erfolgskurs. Durch diese breite Produktpalette bieten wir für jedes Transportproblem die perfekte Lösung. Geht nicht, gibt’s nicht. Haben wir für einen Kunden nicht das optimale Transportgefährt, schaffen wir es eben. Denn das zeichnet uns aus. Getreu unserem Motto „Humbaur macht’s möglich“.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

2020 war kein leichtes Jahr. Für uns alle nicht. Die Covid-19-Pandemie wird uns wohl auch im neuen Jahr noch weiter begleiten. Sorgen mache ich mir aber keine. Denn wir haben dazu gelernt. Wir haben unsere Lieferketten optimiert, unsere Prozesse angepasst und ausgeklügelte Hygienekonzepte entwickelt. Damit sind wir bestens gerüstet und können voller Motivation und Tatendrang in das neue Jahr starten. Eine starke Region, hochqualifizierte Mitarbeiter und ein zuverlässiges Händlernetz stehen hinter uns. Gemeinsam werden wir auch das kommende Jahr erfolgreich bestreiten.