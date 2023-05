Dachser gründet Joint Venture in Japan

Expansion

Dachser gründet zusammen mit dem japanischen Logistikunternehmen Nishi-Nippon Railroad ein Joint Venture. Foto: Dachser

Dachser hat ein Joint-Venture-Abkommen mit dem japanischen Logistikunternehmen Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. geschlossen. Das erste Büro von „Dachser Japan K.K.“ wird Ende 2023 in Tokio eröffnet. Was dahinter steckt.