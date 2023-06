Dachser eröffnet neues Hochregallager in Memmingen

Festakt

Dachser expandiert in Memmingen. Denn das Unternehmen hat dort ein neues Hochregallager eröffnet. Was sich Dachser von der Expansion erhofft.

Mit rund 100 Gästen feierte Dachser die Eröffnung seines neuen Hochregallagers in Memmingen. Den Betrieb hatte der Neubau bereits in den vergangenen Monaten schrittweise aufgenommen. Nun lud Dachser Politik, Verwaltung und Wirtschaft ein, sich ein Bild von der neuen Anlage im Gewerbegebiet Nord nahe der Autobahn 7 zu machen. Rund 30 Millionen Euro investierte der Logistikdienstleister in das voll automatisch betriebene Warehouse.

Die neue Logistikanlage, mit deren Bau im Frühjahr 2021 begonnen worden war, besteht aus einem Vorgebäude mit 2.700 Quadratmetern und einem angeschlossenen Hochregallager mit 7.500 Quadratmetern Logistikfläche. In dem rund 32 Meter hohen Lager mit geringer Grundfläche lassen sich 52.000 Paletten mit ungekühlten Lebensmitteln sowie Lebensmittelverpackungen einlagern. Ein Zwischengeschoss mit 2.300 Quadratmetern ist für manuelle Kommissionier- und Konfektionierleistungen ausgelegt.

Das Logistikzentrum Allgäu ist der weltweit größte operative Standort von Dachser. Mit der Inbetriebnahme der neuen Logistikanlage bietet das Familienunternehmen insgesamt über 200.000 Palettenstellplätze in Memmingen an.

Fokuspunkte Automatisierung und Nachhaltigkeit

„Das neue Warehouse ist ganz auf Leistung programmiert, um der steigenden Nachfrage unserer Kunden aus der Region nachzukommen“, erklärt Thomas Henkel, General Manager des Dachser Logistikzentrums Allgäu in Memmingen. „Automatisierung und Nachhaltigkeit standen beim Neubau im Vordergrund.“ Voll automatisiert ist beispielsweise die Ein- und Auslagerung der Paletten. 400 Paletten pro Stunde oder 5.000 am Tag können über 22 Be- und Entladetore im Warenein- und -ausgang abgewickelt werden. Dafür sorgen unter anderem automatische Entladesysteme, eine automatische Palettierstation sowie acht schienengeführte Regalbediengeräte im Hochregallager.

„Das Hochregallager in Memmingen ist für Dachser eines der wichtigsten Neubauprojekte der vergangenen Jahre. Hier kommen der aktuelle Stand der Automatisierungstechnik und die modernsten Nachhaltigkeitskonzepte auf Basis des geballten Know-hows unseres Netzwerks und unserer Mitarbeitenden zusammen,“ ergänzt Dachser CEO Burkhard Eling. „Von dieser Investition profitiert nicht nur der Standort Memmingen, sondern das gesamte Unternehmen Dachser.“

Nach diesem Energie-Konzept arbeitet Dachser in Memmingen

Ein nachhaltiges Betriebskonzept soll die CO2-Einsparung derweil maximieren. Die benötigte Energie wird überwiegend selbst über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hochregallagers mit zirka einem Megawatt Leistung erzeugt. Wenn diese nicht genug Strom liefert, bezieht Dachser nach Eigenaussage einhundert Prozent regenerativen Strom aus Wasserkraft und Windenergie über das öffentliche Netz. Zudem ist das Warehouse an das energieeffiziente Fernwärmenetz der Allgäuer E-Con AG angeschlossen, von wo es Wärme bezieht.