ATG und Fritz Städele GmbH arbeiten künftig zusammen

Die im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung aktiven Allgäuer Kanzleien ATG Allgäuer Treuhand GmbH und Dr. Fritz Städele GmbH arbeiten seit Mitte des Jahres 2021 zusammen. Laut Aussage der Kanzleien verfolgen beide die gleiche Philosophie in ihren Unternehmen.

Weshalb die Zusammenarbeit sich anbot Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die steuerlichen Rahmenbedingungen werden immer komplexer und erfordern zunehmende Spezialisierung, was auch für den Bereich der Wirtschaftsprüfung gilt. Für Michael Städele, der in dritter Generation die Kanzlei Dr. Fritz Städele GmbH führt und dessen Nachfolge in absehbarer Zeit ansteht, war vor allem wichtig, seine Mandanten in guten Händen zu wissen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb bot sich eine Zusammenarbeit mit der ATG an, die auch eine kapitalmäßige Verflechtung umfasst. Neben der langen kollegialen Verbundenheit und der gemeinsamen Philosophie waren dafür auch die bei der ATG aufgrund ihrer Größe vorhandene Kompetenz in Spezialgebieten und die umfassende rechtliche Betreuung der Mandanten ausschlaggebend, heißt es weiter. Die Führungsmannschaft der ATG freut sich über den Zuwachs des Teams der Kanzlei Städele, das natürlich weiterhin erhalten bleibt, und auf die Mandate, die sie gemeinsam mit Michael Städele betreuen werden, meldet das Unternehmen.

Verwurzelung im Allgäu Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eine von mehreren geschäftsführenden Inhabern geleitete, regional verwurzelte Kanzlei, die ihre Mandanten im Bereich der Steuerberatung und der Wirtschaftsprüfung mit mehr als 160 Mitarbeitern betreut. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in Kempten, mit Niederlassungen in Kaufbeuren und Augsburg. Die rechtliche Beratung der Mandanten erfolgt durch die ATG Rechtsanwaltsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft GmbH. Die Dr. Fritz Städele GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mit etwa 25 Mitarbeitern wird seit vielen Jahren in dritter Generation von Michael Städele in Kempten geführt.