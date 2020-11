Arnold Reisen übernimmt weitere Setra Busse

Die Arnold Reisen GmbH beweist mit der Übernahme von zwei Bussen der ComfortClass 500 ihre Treue zur Marke Setra. Das 1927 gegründete Familienunternehmen aus dem Allgäu hat seit den 50er-Jahren Omnibusse aller Setra Baureihen im Einsatz. Der mit 40 Sitzplätzen ausgestattete S 515 HD und der S 516 HD mit 48 Reisesitzen versprechen ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit den aktuellen Fahrerassistenzsystemen seien die neuen Reisebusse, die als Besonderheit auch mit blinkenden LED-Leuchten bei geöffneten Kofferräumen versehen sind, laut Aussage des Unternehmens auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik.

Walter Arnold, der das Familienunternehmen in der dritten Generation führt, freut sich über wieder wachsende Fahrgastzahlen: „Für uns ist der Omnibus das umweltfreundlichste, bequemste und sicherste Verkehrs­mittel, das auch den sozialen Kontakt fördert. Wir sind sicher, dass sich Busreisen auch dank der hohen Setra-Qualität in den schwierigen Corona-Zeiten langfristig durchsetzen werden.“ Dabei spielen für den Geschäftsführer wohl auch die hochmodernen Klimasysteme eine wichtige Rolle, die während der Reisen jederzeit einen hohen Frischluftanteil im Bus gewährleisten.

Insgesamt hat die Arnold Reisen GmbH aus Dietmannsried dann 18 Busse in ihrem reinen Setra Fuhrpark, der nach und nach durch Fahrzeuge aus der neuen Baureihe „Setra-Comfort Class 500“ ergänzt und aktualisiert wird. Der erste Bus dieser neuen Serie wurde im März 2014 in Dienst gestellt. Die „Comfort Class 500“ zeichnet sich neben Fahrkomfort durch besonders günstige Umwelteigenschaften aus; zum Beispiel erfüllen diese Busse bereits den strengen neuen EURO 6-Standard. Mit dem Familienbetrieb und einem starken Team, mit den Reisebussen und einem großen Stamm treuer Kunden blickt das Unternehmen mit großer Zuversicht auf die kommenden Jahre. Denn es wird die Philosophie gelebt, dass dem Reisebus als einer der umweltfreundlichsten und wohl bequemsten Verkehrsmittel in die Zukunft gehört.