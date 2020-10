Arbeitslosenzahlen im Allgäu sind wieder gesunken

Mit dem Ende der Sommerpause ging die Arbeitslosigkeit im bayerischen Teil des Allgäus wieder zurück. Gut 830 Frauen und Männer waren weniger arbeitslos als im August. Die Arbeitslosenquote ging auf 3,2 Prozent zurück. Sie lag damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Monat zuvor. Der Abstand zum Vorjahr bleibt weiter merklich. Seinerzeit waren bei einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent insgesamt 3.840 Menschen weniger bei den Vermittlern gemeldet.

Nachfrage nach Arbeitskräften hat zugenommen

„Der Arbeitsmarkt hat sich im Allgäu mit dem Ende der Haupturlaubszeit stabilisiert. Der Abstand zu den Ergebnissen des Vorjahres ist in den vergangenen drei Monaten von Monat zu Monat geringer geworden. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach weiteren Arbeitskräften zugenommen“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Markanter Rückgang der Arbeitslosenzahlen bei den Jüngeren Menschen

Insgesamt waren im September 12.629 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Markant fiel der Rückgang auf Seiten der Jüngeren unter 25 Jahre aus. Um 375 Kräfte ging die Zahl der arbeitslosen Menschen in dieser Altersgruppe innerhalb eines Monats zurück. Die Gründe für die Abmeldungen waren vielfältig. Der Start in eine betriebliche oder schulische Ausbildung war ebenso vertreten wie eine neue berufliche Tätigkeit oder auch ein Studium. Zuletzt waren noch etwas mehr als 1.600 Menschen im Alter bis zu 25 Jahren arbeitslos. Der Jahresvergleich zeigt auf Seiten der Menschen im Alter von 50 Jahren und älter ebenfalls eine gute Entwicklung, denn in dieser Gruppe waren aktuell knapp 70 Frauen und Männer weniger arbeitslos als im Monat zuvor.

Qualifizierung von Mitarbeitern

„In der Hochphase der Pandemie sind die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den Hintergrund getreten. Gerade jetzt ist es wichtig, dass sich Unternehmen und ihre Beschäftigten zukunftsfest aufstellen und durch Qualifizierung auf den Strukturwandel vorbereiten und ihre Arbeitsplätze sichern,“ betont Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.