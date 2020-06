AllgäuPflege verkündet Wechsel auf Führungsebene

Bei der AllgäuPflege bereite man mit Weitsicht bereits seit mehreren Jahren den Generationenwechsel in der Führungsebene vor. Im Zuge dessen wurde jetzt Markus Weizenegger in die Geschäftsführung aufgenommen. Er ist zukünftig neben Verena Fleischer stellvertretender Geschäftsführer des gemeinnützigen Unternehmens. Alleiniger Geschäftsführer ist, wie schon seit der Gründung der AllgäuPflege gGmbH im Jahr 2009, Ulrich Gräf.

Seit 2011 bei der AllgäuPflege beschäftigt

Markus Weizenegger ist seit Juni 2011 bei der AllgäuPflege beschäftigt, zunächst als Controller in der Zentralen Verwaltung, ab 2014 als Leiter Rechnungswesen und seit April 2015 als Kaufmännische Leitung mit Prokura. Zum 18. März 2020 wurde der studierte Diplom-Betriebswirt (FH) zusätzlich zu diesem Arbeitsbereich zum zweiten stellvertretenden Geschäftsführer neben Verena Fleischer ernannt. Der gebürtige Sonthofer ist verheiratet und Vater zweier Töchter.

Bevorstehende Aufgaben sollen im Team gemeistert werden

„Ich bleibe weiterhin Kaufmännischer Leiter. Wir haben sehr erfahrene und engagierte Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich, die mich täglich sehr gut entlasten. Darüber hinaus werde ich ab sofort unseren Geschäftsführer Ulrich Gräf bei Aufgaben und Projekten noch stärker unterstützen“, betont 43-Jährige gebürtige Sonthofer Markus Weizenegger. „Ich freue mich über das Vertrauen und auf die Aufgabe, die AllgäuPflege gGmbH auf ihrem innovativen strategischen Weg begleiten zu dürfen. Wir haben ein sehr gutes Team, mit dem wir die bevorstehenden Aufgaben meistern werden.“

Über die AllgäuPflege

Die AllgäuPflege betreibt zwei Pflegeberatungen in Sonthofen und Kempten, außerdem vier stationäre Altenpflegeeinrichtungen und zahlreiche Einheiten zum betreuten Wohnen in Sonthofen, Immenstadt, Altusried und Blaichach. Hinzu kommen zwei Tagespflegeeinrichtungen in Altusried und Sonthofen, zwei ambulante Pflegedienste im südlichen und nördlichen Oberallgäu sowie eine Beratungsstelle für pflegende Angehörige. Das Unternehmen beschäftigt aktuell inklusive seiner Tochtergesellschaft 310 Mitarbeitende.