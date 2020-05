Allgäuer Bäcker bewahren kulturelles Bäckerhandwerk

Die Tradition und Qualität des Allgäuer Kulturgutes Brotvielfalt für künftige Generationen zu bewahren und damit zur Stärkung von Lebensqualität, regionaler Identität, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung im Allgäu beizutragen, sei das Ziel des im August 2017 gegründeten Vereins „Der Allgäuer Bäcker e.V.“. Nach Ansicht der Initiatoren reflektiert das Bäckerhandwerk in seiner Handwerksstruktur und mit seinen Produkten die Lebensweise und die Gebräuche im Allgäu wie kaum ein anderes Gewerk. Nicht zuletzt zur Erhaltung der gewachsenen Dorfstrukturen sei der Allgäuer Bäcker unverzichtbar.

Bäckerhandwerk neugestalten

Ziel des Vereins sei es daher, das Allgäuer Bäckerhandwerk mit Blick auf die technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen neu zu gestalten. Trotzdem sollen Traditionen und Brauchtum weiter einbezogen werden. Die Allgäuer Bäcker haben sich die Allgäu GmbH mit an Bord geholt. Inzwischen wurden mit der Allgäu GmbH beispielsweise die Qualitätsmerkmale entwickelt und werden durch diese auch überprüft.

Regionale Produkte

Die Vereinsmitglieder setzen auf Familienrezepte, althergebrachte Backweisen, hochwertige Zutaten und lange Teigreifezeiten. Es werde Wert darauf gelegt, soweit wie möglich Zutaten aus dem Allgäu und der Umgebung zu verwerten. So wollen die Allgäuer Bäcker sich den Standard, den besonderen Geschmack ursprünglich hergestellter Backwaren und somit auch die Wertigkeit der Produkte bewahren.

Aktion am Pfingstsamstag geplant

„Wir sind stolz auf das, was wir täglich backen“, betonen Karlheinz Härle, Vorsitzender des Vereins, Schriftführer Thomas Baustetter und Beiratsmitglied Erwin Weber. Es sei außerdem eine wichtige Zielsetzung des Vereins, möglichst viele weitere Kollegen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft zu überzeugen. So startet ganz aktuell am Pfingstsamstag in den Mitgliedsbetrieben unter dem Motto „Nachhaltigkeit zählt!“ eine Einkaufstaschen-Aktion. Der Verein aus hat aus recycelten 1,5 Liter PET-Flaschen insgesamt 40.000 hochwertige Einkaufstaschen herstellen lassen. Der Kunde erhält bei einem Einkauf in Höhe von mindestens zehn Euro eine Tasche kostenlos, diese ist aber auch käuflich zu erwerben.