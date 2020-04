So können Gastro und Hotellerie im Allgäu wieder öffnen

Die Allgäu GmbH hat eine gemeinsame Besprechung veranstaltet, an dem die Landräte und die Landrätin aus dem Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu, sowie der Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu/ Bayerisch-Schwaben, Staatssekretär Klaus Holetschek und der IHK Regionalvorsitzende Kempten/ Oberallgäu, Markus Brehm teilnahmen. Hierbei wurde sich dafür ausgesprochen, die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe stufenweise wieder zu öffnen.

Bis spätestens Pfingsten sollen Gasthöfe und Hotels öffnen



Diese zeitnahe, stufenweise Wiedereröffnung der Beherbergungsbetriebe, soll mit der touristischen Vermietung von Ferienwohnungen, -häusern und Urlaub auf dem Bauernhof beginnen. In einem zweiten Schritt sollen auch Gasthöfe und Hotelbetriebe wieder für die Vermietung an touristische Gäste geöffnet werden. Die Öffnung der beiden Bereiche soll bis Mitte Mai, beginnend mit den Ferienwohnungen, erfolgen. Gasthöfe und Hotels sollen dann bis spätestens Pfingsten folgen, so die einhellige Meinung in der Vorstandschaft.

Abstands- und Hygieneregelungen



Dabei sei es selbstverständlich, dass alle Abstands- und Hygieneregelungen konsequent einzuhalten sind. Einschränkungen gegenüber dem Normalbetrieb werden in Kauf genommen. Nach Aussage der Allgäuer Landräte sei diese Lockerung der Beschränkungen im Tourismus vor dem Hintergrund der aktuell wirkenden Maßnahmen und der nachweislich niedrigen Infektionen im Allgäu sehr gut zu vertreten.

Tourismuswirtschaft aus Leitökonomie



Innerhalb der Allgäu GmbH sei vor allem die Sorge um die Tourismuswirtschaft als herausragende Leitökonomie im Allgäu mit über 30.000 Arbeitsplätzen sehr groß. Diese soll mit diesen Schritten wieder auf einen Weg aus der Krise gebracht werden kann. Landrat Anton Klotz, Vorsitzender des Aufsichtsrates, betont ausdrücklich „Unsere Allgäuer Tourismuswirtschaft braucht jetzt dringend eine verlässliche Perspektive für den Wiedereinstieg, dies fordern und unterstützen wir“.