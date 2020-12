Allgäu Startup Dynamic Video spendet an Humedica

Durch Corona ist die Armut weltweit wieder angestiegen. Um ein wenig Freude in dieses andere Weihnachtsfest zu bringen, versendet die Hilfsorganisation humedica aus Kaufbeuren dieses Jahr Pakete an bedürftige Kinder weltweit. Das Startup Dynamic Video unterstützt die Aktion mit einer großen Spendenaktion: Unternehmen, Selbständige und Organisationen können mit der App Mozaik by Dynamic Video persönliche Weihnachtsgrußvideos für Kunden und Mitarbeiter erstellen und ermöglichen bedürftigen Kindern damit drei Weihnachtsgeschenke.

Den Umsatz, den das Unternehmen Dynamic Video bis zum 19. Dezember mit Weihnachtsgrüßen generiert, wird zu 100 Prozent an das Projekt „Geschenk mit Herz“ gespendet. Im Rahmen des Projekts werden Weihnachtspakete für bedürftige Kinder weltweit gepackt und versendet. Anschließend fließt das Geld bis Ende Dezember an das allgemeine Spendenkonto der Hilfsorganisation. Jeder Teilnehmer.in, der Mozaik by Dynamic Video bucht, erhält eine Urkunde und unterstützt diese Aktion.

Die App Mozaik leitet den User Schritt für Schritt durch den Erstellprozess und bindet automatisiert Design und Logo des Unternehmens ein. Damit ist eine Erstellung sehr einfach und der User erhält ein individuelles und professionelles Weihnachtsvideo. Die Idee entstand spontan im Team nach dem Motto: „Wieso sollte man in Zeiten wie diesen nicht mal einen neuen Weg gehen? Wir könnten auch Geld in Black Friday Ads stecken, aber ist das in Zeiten von Corona angemessen?“ Mitmachen kann jeder mit einem Smartphone. Gebucht werden kann Mozaik auf der Website des Unternehmens.

Über Dynamic Video

Dynamic Video (Picture Framing GmbH) ist ein Tech Startup aus dem Allgäu. Mit der Software Mozaik automatisiert das 2019 gegründete Unternehmen Videoproduktion in Unternehmen für Kunden wie ProSiebenSat.1 und ermöglicht eine schnelle, einfache und günstige Erstellung von professionellen Videos mit dem Smartphone.

Dynamic Video ist seit 2019 Teil des Förderprogramms von Allgäu Digital. Allgäu Digital ist das digitale Gründerzentrum in Kempten sowie ein regionales Kooperationsnetzwerk für Startups und etablierte Unternehmen mit Digitalisierung als Schwerpunkt. Allgäu Digital unterstützt Startups in ihrer Entwicklung mit Arbeits-, Kommunikations- und Netzwerkmöglichkeiten sowie einem bayernweitem Coaching-Programm und einem regionalen Expertenpool.