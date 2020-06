Geiger spendet Klinikausstattung an humedica

Das familiengeführte Unternehmen Geiger mit Sitz in Oberstdorf spendet Klinikausstattung an die Hilfsorganisation humedica. Teile des Mobiliars gehen beispielsweise in die Ukraine und nach Afrika.

Als familiengeführtes Unternehmen kann Geiger auf eine lange Historie zurückblicken. Gesellschaftliche Verantwortung und soziales Engagement seien hier schon immer wichtige Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Dabei nehme Geiger seine soziale Verantwortung aber auch außerhalb des Unternehmens ernst und unterstütze dort, wo es nötig ist. Eine gute Gelegenheit hierfür habe sich nun aufgrund der Entkernung der Schlossbergklinik in Oberstaufen geboten. Geiger hatte das Gebäude bereits im vergangenen Jahr gekauft und sich nun dazu entschieden, Teile des Mobiliars an die Allgäuer Hilfsorganisation humedica zu spenden. Ausstattung für den guten Zweck Insgesamt seien über hundert Krankenhausbetten mit Matratzen und zusätzlichen Nachttischen an humedica übergeben worden. Auch Untersuchungsliegen sowie Bettwäsche und Ärztekleidung konnten von der Hilfsorganisation abgeholt werden. „Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, die Ausstattung für einen guten Zweck zu spenden,“ betont Michael Kromphorn, Leiter Projektentwicklung der Geiger Unternehmensgruppe. Klinikausstattung bereits auf dem Weg 36 Betten mit Matratzen und Nachttischen seien bereits auf dem Weg in die Ukraine. „Zusammen mit unserer Partnerorganisation Children’s Mission Ukraine unterstützen wir dort mehrere Kliniken und soziale Einrichtungen, die bedürftige Familien betreuen“, erklärt Cecilia Homilius, Referentin Unternehmenskooperation, humedica e. V Medizinische Versorgungsmöglichkeiten verbessern Weitere Betten und klinisches Ausstattungsmaterial werden afrikanischen Krankenhäusern in Ägypten, Benin und Uganda zur Verfügung gestellt. Diese können ihre medizinischen Versorgungsmöglichkeiten dadurch wesentlich verbessern. „Die Hilfsgüter werden nun dort eingesetzt, wo sie am meisten gebraucht werden. Deshalb freuen wir uns, dass wir humedica mit dieser Aktion sinnvoll unterstützen können “, sagt Kromphorn. Über die Geiger Unternehmensgruppe Die familiengeführte Geiger Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in Oberstdorf im Allgäu. Mit über 3.000 Mitarbeitern und rund 50 Standorten im deutschen und europäischen Raum liefert, baut, saniert und entsorgt sie für Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt. Die Schlossbergklinik ist seit Ende vergangenen Jahres im Besitz der Geiger Unternehmensgruppe. Geplant ist, am ehemaligen Klinikstandort ein Hotel der gehobenen Kategorie zu bauen.