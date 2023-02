Wechsel in der Geschäftsführung der Ingenieurbüros Körbl + Feneberg

Personalie

Mit dem Generationswechsel soll die Führungsebene der Ingenieurbüros Körbl + Feneberg zukunftsfähig aufgestellt bleiben. Foto: Ingenieurbüros Körbl + Feneberg

Seit über 25 Jahren projektiert das mittlerweile rund 30-köpfige Team in Füssen und Oberstdorf die elektrotechnischen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, des Ingenieurbaus und der Energietechnik.Im Jahr 2011, wurde mit dem Einstieg von Robert Saguer als Gesellschafter und Geschäftsführer der Ingenieurbüros Körbl + Feneberg GmbH und Körbl + Feneberg Oberstdorf GmbH sowohl eine Verstärkung als auch Verjüngung in der Geschäftsführung vollzogen. Nun wurde der eingeleitete Generationswechsel durch Johannes Fichtel zum Jahreswechsel weiter fortgeführt.

Wer ist der neue Geschäftsführer bei Körbl + Feneberg

Fichtel ist bereits seit fünf Jahren als Projektleiter im Unternehmen tätig und betreut vor allem die Projekte der Büros Oberstdorf und Ravensburg betreut. Fortan übernimmt er die Gesellschaftsanteile von Herrn Alfred Feneberg, um dann zusammen mit Robert Saguer und Ernst Körbl die Geschäftsführung bilden. Durch seine Tätigkeit als Dozent in der Meisterausbildung beschäftigt sich Herr Fichtel auch intensiv mit dem VDE – Vorschriftenwerk. Somit sei er auf dem aktuellen Stand der Normung.

So haben sich die Ingenieurbüros entwickelt

Alfred Feneberg - der zusammen mit Körbl das Büro 1996 gründete – hat in dieser Zeit den Technik- und Technologiewandel begleitet. Waren es am Anfang noch die „klassischen“ Themen der Elektroinstallation, ist das Spektrum der Anlagen stetig gewachsen. Die Liste der Themenfelder ließe sich von Gebäudeautomation, Informations- und Kommunikationstechnik, Gefahrenmeldeanlagen / Videosicherheitstechnik über Elektromobilität und den erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt Photovoltaik sowie Energieeffizienz nahezu beliebig erweitern. Aktuell stehe auch die Steigerung der Resilienz insbesondere in Segmenten, die der kritischen Infrastruktur angehören im Fokus.Der Blick ist dabei auf die physikalische Sicherheit von IT-Bereichen und Rechenzentren gerichtet. Aber auch die Sicherstellung der Energieversorgung durch unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Netzersatzanlagen zähle dazu.

Nächster Führungswechsel bei Körbl + Feneberg geplant

Neben den Anforderungen, die auch durch die Entwicklungen bei den Kunden des Ingenieurbüros definiert und getragen werden, soll auch die weitere Geschäftsentwicklung der Ingenieurbüros Körbl + Feneberg im Fokus bleiben. Dafür sei in Planung den Generationswechsel idealerweise zum 30-jährigen Jubiläum 2026 mit der Übergabe von Herrn Ernst Körbl zu vollziehen.