Warum das Ameron Neuschwanstein vorübergehend schließen muss

Der Sommer in Deutschland wütete mit starken Regenfällen über die gesamte Nation. Einige Regionen hatten aber deutlich mehr mit den Wassermassen zu kämpfen. Flutkatastrophen verwüsteten Ortschaften und zerstörten Existenzen. Auch die Menschen im Voralpenland und Allgäu in der Umgebung von Füssen mussten diese Naturgewalt erleben. Ameron musste nun ebenso zentrale Schäden an ihrem Resort feststellen. Für die Reparaturen wird die operative Arbeit ab dem 10. Oktober 2021 eingestellt. Voraussichtlich werden diese noch bis zum Frühjahr 2022 andauern.

Jüngst hatte der Beherbergungsbetrieb bereits mit den immensen Herausforderungen der Pandemie zu kämpfen. Monatelang war das gesamte Personal der Ungewissheit ausgesetzt, wie und wann es für die Hotellerie weitergeht. Jetzt muss das Unternehmen den nächsten Rückschlag verkraften, nachdem es zuletzt wieder bergauf ging. „Die temporäre Schließung des Hotels ist für uns alle überaus bedauerlich. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Sommer, den wir unseren großartigen Mitarbeitenden und loyalen Gästen verdanken. Dennoch ist es unumgänglich, die erforderlichen und umfassenden Instandsetzungsarbeiten in Folge des Hochwassers durchzuführen“, erklärt Hoteldirektor Mathias Weigmann. Erst im vergangenen Jahr nahm er diese Position bei Ameron ein.

Selbstverständlich hatte Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa diese notwendige Maßnahme nicht einkalkulieren können. Reservierungen von Gästen wurden bereits angenommen und der Regelbetrieb geplant sowie vorbereitet. „Nun werden alle Gäste informiert, die im genannten Zeitraum einen Aufenthalt bei uns gebucht haben. Wir bieten den betroffenen Gästen selbstverständlich eine kostenfreie Stornierung oder alternative Optionen für Aufenthalte in den anderen Hotels unserer Gruppe an“, verkündet Weigmann.