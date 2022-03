Ameron Neuschwanstein nimmt Betrieb wieder auf

Wiedereröffnung zu Pfingsten: Rund sieben Monate nach der vorübergehenden Schließung für die Beseitigung weitreichender, wetterbedingter Schäden öffnet das Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa am 02. Juni 2022 wieder seine Pforten. Die Arbeiten in den verschiedenen Bereichen des Hotels sind so weit fortgeschritten, dass der operative Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Einzig die Spa- und Fitnesseinrichtungen sind bis auf Weiteres eingeschränkt.

Re-Start nach Zwangspause

Michael Kuemmerle, Vorsitzender der Geschäftsführung auf Seiten des Wittelsbacher Ausgleichsfonds, erklärt: „Die starken Unwetter im Juli und August und das damit verbundene Hochwasser hatten schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz. Der Zeitpunkt für diese Renovierung, so kurz nach der pandemiebedingten Schließzeit, war für alle Seiten eine Herausforderung. Auch diese Phase hat wieder einmal gezeigt, dass die Althoff-Gruppe ein starker und erfahrener Partner ist und das Hotel hier in den besten Händen ist. Wir freuen uns auf die Fortsetzung des operativen Betriebes.“ Die Althoff-Gruppe, zu der die Ameron Collection gehört, und der Wittelsbacher Ausgleichsfonds als Eigentümer der Immobilie ergriffen im Oktober 2021 diese temporär notwendige Maßnahme mit dem Ziel, zum Sommer 2022 wieder Gäste in ihrem „Haus am See“ begrüßen zu dürfen.

Wiederöffnung im Zeitplan

Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, ist zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte und das Ameron Neuschwanstein schon in Kürze wieder zurück ist. Die verschiedenen, zumeist regionalen Handwerksbetriebe und das Team um Hoteldirektor Mathias Weigmann haben großartige Arbeit geleistet, um die Wiedereröffnung optimal vorzubereiten. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds, den wir als verlässlichen und kooperativen Partner sehr schätzen. Mein Dank gilt zudem allen Gästen, die von den Stornierungen geplanter Aufenthalte betroffen waren und viel Verständnis für die Situation gezeigt haben.“

Eröffnung 2019

Das Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa wurde im Frühjahr 2019 unmittelbar am Alpsee, zu Füßen der Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein eröffnet. Es verbindet die über 100 Jahre alten Traditionshäuser Schlosshotel Lisl, Jägerhaus und Alpenrose sowie ergänzende Neubauten zu einem Gesamtkomplex. Das Resort umfasst 136 Zimmer und Junior-Suiten, einen Tagungs- und Event-Bereich sowie den 850 Quadratmeter großen 4 elements spa & Fitness.