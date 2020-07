Das ist der Leiter des neuen AMERON bei Neuschwanstein

„Dieser Platz ist einzigartig, selbst für mich, der schon auf der ganzen Welt zu Hause war, hier muss man tatsächlich etwas länger bleiben“, schwärmt Mathias Weigmann. Seit Mai leitet er das AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa. Jetzt zieht er erste Bilanz. „Der spektakuläre Blick auf die beiden Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein und diese majestätische Kulisse des Gebirgspanoramas rund um den Alpsee verpflichten gerade dazu, etwas ganz Besonderes zu bieten. Dafür steht AMERON, für Hotels mit Persönlichkeit“, erklärte er. „Wir achten auf eine hervorragende Lage, auf erstklassige Architektur und auch Kulinarik wird bei uns ganz großgeschrieben.“

Von internationaler Karriere nach Bayerisch-Schwaben

Mathias Weigmann, Jahrgang 1977, absolvierte im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Hamburg erfolgreich seine Ausbildung zum Koch. Danach folgten einige Stationen in Deutschland, unter anderem als Assistant F&B Manager im Kempinski Hotel Atlantic, Hamburg, und als Leiter der Gastronomie des Hotels Kieler Yacht Club. Danach wurde seine Karriere international: Zunächst war er als Assistant Director of Food and Beverage im Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi tätig. Nach zwei Jahren dort ging es weiter in die Volksrepublik China nach Peking und Shanghai. Er hatte dort die Direktion F&B im Hotel The Presidential Beijing in Peking inne sowie auch in gleicher Funktion ein Jahr später für The Langham, Yangtze Boutique, Shanghai, wo er erstmals für die Langham Hospitality Group tätig war.

Danach folgten Stationen für Langham als F&B Operations Manager in London, Hotel Manager in Boston und Shenzhen sowie als General Manager in Haikou und Ningbo. Im Jahr 2018 ging es für ihn erstmals zur Althoffgruppe als Hoteldirektor des Althoff Grandhotel Schloss Bensberg nach Bergisch-Gladbach, welches er bis zum Frühjahr dieses Jahres führte. Im Mai 2020 wurde Mathias Weigmann Hoteldirektor des AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa in Hohenschwangau. „Aktuell arbeite ich unter anderem gemeinsam mit unserem Küchendirektor Tobias Ritzler an einem ausgefeilten gastronomischen Konzept für die Alpenrose als unsere gastronomische Perle, gerade jetzt im Sommer mit ihrer traumhaften Terrasse direkt am See“, verrät Mathias Weigmann. „Derzeit haben wir dort fünf Tage die Woche geöffnet. Auf der Karte stehen herzhafte Gerichte, klassisch Kaffee und Kuchen, bis hin zu unserer köstlichen Eisspezialitäten.“

Über die AMERON Hotels

Die Marke AMERON ist Teil der Althoff Hotels unter der Leitung von Unternehmensgründer Thomas H. Althoff. Die acht Vier-Sterne-Hotels befinden sich in Deutschland und in der Schweiz. AMERON ist aktuell an den Standorten Berlin, Hamburg, Köln und Bonn sowie in Davos, Luzern, Hohenschwangau, am Fuße von Schloss Neuschwanstein, und in Frankfurt am Main vertreten. Bis Ende 2020 erweitern zwei weitere Neueröffnungen das Portfolio in München und Zürich.