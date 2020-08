VR Bank stellt erstes digitales Anlageforum vor

Über 400 Teilnehmer waren der Einladung zu einem digitalen Gespräch der VR Bank Augsburg-Ostallgäu gefolgt und besuchten Juni den digitalen Konferenzraum, den die Bank eingerichtet hatte. Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker begrüßte die Kunden, die aus dem gesamten Geschäftsgebiet der VR Bank stammten – also von Augsburg im Norden bis Füssen im Süden.

Bankberatung von zuhause aus

„Vor Corona wäre dieses Format vermutlich für uns alle nicht die erste Wahl gewesen. Wir hätten Sie zu einer persönlichen Kundenveranstaltung vor Ort eingeladen. Die Pandemie aber hat, genau wie im restlichen Leben, alles über den Haufen geworfen. Unsere Bank führt mittlerweile eine Vielzahl von Beratungen telefonisch durch und wir testen gerade die Möglichkeit der Videoberatung. Sie können sich dann, wenn Sie es wünschen, bequem von zuhause von uns beraten lassen“, betonte Starnecker.

Vortrag von einem Finanz- und Aktienexperten

Von seinem Büro in Frankfurt aus hielt der Finanz- und Aktienexperte Norbert Faller von Union Investment einen, die Technik wurde aus Binz koordiniert. Faller ist seit fast 20 Jahren im Portfoliomanagement Aktien bei Union Investment tätig und unter anderem verantwortlich für den Uni Global und die Analyse des Basisindustriesektors bei der Union Investment. In seinem Vortrag beleuchtete er die Reaktionen der weltweiten Aktienmärkte auf die Pandemie. Außerdem zeigte er Wachstumsbranchen auf, die sich voraussichtlich in der nächsten Zeit aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung überproportional entwickeln werden.

Positive Rückmeldungen

Die Rückmeldungen der Kunden im Anschluss seien äußerst positiv gewesen: Am nächsten Tag erreichten die VR Bank viele Rückmeldungen mehr als bei Präsenzveranstaltungen, die das Angebot lobten. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer hat zudem im Nachgang die Möglichkeit wahrgenommen und an einer kurzen Umfrage zur Veranstaltung teilgenommen: 68 Prozent bewerteten dabei die Veranstaltung mit „ausgezeichnet“ beziehungsweise „sehr gut“. Die nächste Veranstaltung sei daher schon in Planung und soll Ende September stattfinden.