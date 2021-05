So findet der Ausbildungs-Check bei Auto Singer im Allgäu statt

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch in diesem Jahr bietet Auto Singer jungen Menschen die Chance sich vor Ort über ihre berufliche Zukunft zu informieren. An drei Vormittagen stellen Auszubildende und Mitarbeiter den Interessenten fünf Ausbildungsrichtungen vor. Zu den Ausbildungsgängen Kfz-Mechatroniker, Kaufmann im Einzelhandel und Automobilkaufmann stehen Auszubildende Rede und Antwort.

Diese Berufe können bei Auto Singer erlernt werden

Ab Herbst 2021 bildet das Autohaus nun auch Fachinformatiker für Systemintegration und Kaufmann für Marketingkommunikation aus, hierfür sind unteranderem die Personalreferentin Christina Müller und die Serviceleiter vor Ort, um diese Berufe vorzustellen. Gerne können die Interessierten mit ihren Eltern oder anderen Familienangehörigen sich fürs Kennenlernen der fünf Ausbildungsgänge anmelden. Ausgebildet wird an den Standorten Marktoberdorf, Kaufbeuren und Buchloe.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für das Ausbildungsjahr 2021 sind noch Lehrstellen offen. Es sind auch weitsichtige Interessierte willkommen, die sich fürs Jahr 2022/2023 einen der begehrten Ausbildungsplätze sichern wollen. Voraussetzung für eine Ausbildung ist bei Antritt der Lehre ein abgelegter Schulabschluss.

An diesen Standorten bildet Auto Singer aus

Carl Singer Senior, Inhaber des Autohauses: „Die 46 Auszubildenden werden in technischen und kaufmännischen Berufen fit für kommende Aufgaben gemacht. Das macht uns sehr stolz. Aktuell bilden wir in allen drei Standorten Marktoberdorf, Kaufbeuren und Buchloe aus. Nachwuchs bringt frischen Wind und sichert langfristig Branchenwissen in unserem Familienbetrieb mit über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Dem Fachkräftemangel soll entgegengewirkt werden

„Dem Fachkräftemangel wollen wir aktiv entgegenwirken: Unser erklärtes Ziel ist es, mit der Ausbildung unseren eigenen Bedarf zu decken – fast alle Auszubildenden bleiben in unserem Unternehmen und haben hier Aufstiegs- und Entwicklungschancen. „Wir bilden selbst aus und arbeiten dabei mit Schulen und Bildungsträgern wie der Kolping Akademie oder dem bfz Marktoberdorf eng zusammen. Nach der Lehre wird natürlich weiter intern fortgebildet.“ Carl Singer Junior, Geschäftsführer.

Übernahme, Auszeichnungen und ein Erfahrungsbericht

Personalreferentin Christina Müller erklärt: „Die meisten unserer Auszubildenden können wir übernehmen. Darunter sind Preisträgerinnen und Preisträger von bayernweiten Auszeichnungen oder Ehrungen durch den Landkreis Ostallgäu.“ Und Bernhard Mayr, Geschäftsleitung After Sales, erzählt augenzwinkernd: „Bei uns kann man wirklich Karriere machen. Ich habe im Jahr 1997 meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei Auto Singer begonnen. Heute bin ich in der Geschäftsleitung Bereich After Sales tätig.“

Für seine schulischen Leistungen erhielt ein Auszubildender von Auto Singer, Nick Unterlandstättner, den Bayerischen Staatspreis verliehen. Ende Juli 2020 schloss der Absolvent der Landsberger Berufsschule seine kaufmännische Ausbildung mit Note „sehr gut“ ab.