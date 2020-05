SEAT Schauraum eröffnet in Kaufbeuren

Am 25. Mai eröffnete der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse mit den beiden Auto Singer Geschäftsführern Carl Singer Senior und Carl Singer Junior offiziell den neuen SEAT Ausstellungsraum. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die für Mitte März geplante Eröffnungsfeier abgesagt und verschoben werden.

PV-Anlage auf dem Dach des Parkhauses

Seit ungefähr Mitte Mai ist der Ausstellungsraum nun für Kunden und Interessenten geöffnet. Dieser ist im Erdgeschoss des neu errichteten Parkhauses, mit Platz für über 240 Fahrzeuge untergebracht. Nach nur rund 9 Monaten Bauzeit konnte das 17 Meter hohe Parkhaus bereits in Betrieb genommen werden. Zur Versorgung des Autohauses und der Ladepunkte für Elektrofahrzeuge mit regenerativer Energie, wurde auf dem Dach des Parkhauses eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 142 Kilowatt-Peak installiert.

Einmaliger Sonderbau: Parkhaus und integrierter Ausstellungsraum

„Ein großer Dank gilt dem Oberbürgermeister Stefan Bosse, der gesamten Stadtverwaltung und im speziellen der Bauverwaltung, die von Beginn an den bisher in Deutschland einmaligen Sonderbau von Parkhaus und integriertem Ausstellungsraum, mit den vielen baurechtlichen Besonderheiten, so schnell und unterstützend zur Genehmigung gebracht haben“, betont Carl Singer Senior. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden nun noch mehr Auswahl an Neu-, Jahres-& Gebrauchtwagen am Standort Kaufbeuren bieten zu können“, ergänzt Carl Singer Junior.