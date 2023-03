Lions Club Kaufbeuren spendet 5.000 Euro an Humedica

Hilfe für die Türkei

Humedica-Mitarbeiterin Susanne Engelhart und Lions Club Kaufbeuren-Präsident Wendelin Burkhardt. (Quelle: Humedica)

Um die betroffenen Menschen in den Erdbebenregionen der Türkei zu unterstützen, überreichte der Lions Club Kaufbeuren einen Spendenscheck im Wert von 5.000 Euro an die Hilfsorganisation Humedica. Was mit dem Geld konkret geplant ist.

„Vor kurzem waren wir im Puppentheater. Dort haben wir eine Darstellung aus dem Jahre 1758 von dem Erdbeben in Lissabon gesehen. Für mich ist es unbegreiflich, dass in der Türkei Menschen momentan so etwas erleiden müssen,“ erzählt Wendelin Burkhardt, Präsident des Lions Clubs Kaufbeuren, erschüttert. „Wir wollten, dass die Hilfe schnell vor Ort ankommt. Deswegen haben wir uns entschieden, an Humedica zu spenden.“ Gesagt, getan: Diesen Monat spendete der Lions Club, der sich für die Organisation zahlreicher gemeinnütziger Projekte einsetzt, 5.000 Euro an die lokale Hilfsorganisation Humedica.

Finanziert durch den Büchermarkt

Zu den wichtigsten Projekten der Kaufbeurer Lions gehört der Büchermarkt, der jeden ersten Samstag im Monat im Momm-Gewerbepark veranstaltet wird. Der daraus entstehende Erlös hat die Spende erst möglich gemacht. Humedica-Mitarbeiterin Susanne Engelhart ist dankbar für die großzügige Unterstützung. „Die Menschen in der Türkei haben zum Teil alles verloren: Ihre Familien, ihre Unterkunft. Vielen fehlt sogar sauberes Wasser. Durch Spenden wie die des Lions Clubs können wir ihnen unkompliziert helfen,“ ergänzt sie.

Gemeinnützige Hilfe aus der Region

In der Hilfsorganisation Humedica hat der Lions Club Kaufbeuren den richtigen Ansprechpartner gefunden, um die Menschen in der Türkei nach der Erdbebenkatastrophe tatkräftig zu unterstützen. Humedica hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich für Schwächere einzusetzen, und dafür zu sorgen, dass jedem Menschen ein Leben in Würde ermöglicht wird. Daher möchten sie sich stets für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Lebensumstände engagieren. Außerdem stehen ehrenamtliche Einsatzteams den Menschen zur Seite, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut unverschuldet in Not geraten sind. Das DZI-Spendensiegel bescheinigt Humedica jedes Jahr einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.