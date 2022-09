H.I.T. Maschinenbau überreicht Spende an Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica e. V.

Spende

Von links: humedica-Mitarbeiter Sebastian Kühn und Franz Anton, Geschäftsführer H.I.T. Maschinenbau, bei der offiziellen Scheckübergabe in Ettringen. Foto: humedica e. V.

Die H.I.T. Maschinenbau GmbH & Co. KG spendet an die internationale Hilfsorganisation humedica e. V. Warum das Unternehmen die Organisation unterstützen möchte und wie diese das Geld einsetzt.

Geschäftsführer Franz Anton übergab einen Scheck über 5.000 Euro, der in Projekte gegen Hunger fließen sollen, an humedica-Mitarbeiter Sebastian Kühn. „Es gibt leider viel Elend und Hunger auf dieser Welt. Wir freuen uns, dass wir humedica dabei unterstützen können, etwas dagegen zu unternehmen. Aufgrund der vielfältigen internationalen Hilfsprojekte in vielen Ländern kam nur humedica für unsere Spende in Frage“, erklärt Franz Anton, einer der beiden Geschäftsführer von H.I.T. Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Eine Spende gegen den Hunger auf der Welt

„Ohne Spender wie H.I.T. Maschinenbau wäre unsere Arbeit für Menschen in Not nicht möglich“, meint humedica-Mitarbeiter Sebastian Kühn. In vielen Ländern herrscht eine Lebensmittelknappheit und Unterversorgung. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation zusätzlich verschärft, der Export vieler Waren ist erschwert und die Preise steigen. Bereits vorher litten über 800 Millionen Menschen weltweit an Hunger. „Jeder Einzelne, der Hunger leidet, ist einer zu viel. Deshalb wollen wir dieser Entwicklung mit unserer Arbeit schnell, aber auch nachhaltig entgegentreten. Gemeinsam können wir viel Gutes bewirken“, sagt Kühn im Gespräch mit Franz Anton.

Die Organisation humedica e. V.

humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren (Bayern) ist eine international operierende Nichtregierungsorganisation (NRO). Die Organisation engagiert sich für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Lebensumstände in den Regionen der Welt. Außerdem steht humedica mit ehrenamtlichen Einsatzteams Menschen zur Seite, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut in eine Notlage geraten sind. Das DZI-Spendensiegel bescheinigt humedica jährlich einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.