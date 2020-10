Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren verkündet neuen Vorstand

Im Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren gibt es eine personelle Änderung im Vorstand. Der bisherige Vorstand des Klinikums, Andreas Fischer verlässt das Unternehmen. Den gebürtigen Oberfranken ziehe es zurück in seine Heimat, weshalb er laut einer Pressemitteilung das Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren auf eigenen Wunsch verlassen wird. Ab 1. November ist Fischer somit nicht mehr Teil des Unternehmens und auf der Suche nach neuen Herausforderungen.

„Ich bin dankbar, dass ich an der Entwicklung der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mitwirken durfte und die Wege in eine gute unternehmerische Zukunft mitgestalten konnte“, sagt der scheidende Vorstand Andreas Fischer über seine Zeit im Ostallgäu. „Die beruflichen und privaten Entwicklungen laufen aber leider nicht immer im Einklang, daher habe ich mich entschieden, mich neu zu orientieren. Ich danke den Verantwortlichen des Klinikums für die Bereitschaft meine Entscheidung zu akzeptieren“, sagt Fischer.

Verwaltungsratsvorsitzende Landrätin Maria Rita Zinnecker dankt Andreas Fischer im Namen des gesamten Verwaltungsrats für seinen Einsatz. „Wir trennen uns im besten gegenseitigen Einvernehmen und akzeptieren die persönliche Entscheidung von Herrn Fischer. Für seine berufliche Zukunft sowie seiner Familie wünschen wir alles erdenklich Gute“, betont Zinnecker.

Über das Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren

Als Klinikunternehmen stehen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren für hochwertige Medizin an drei Standorten in der Urlaubsregion Ostallgäu. Mit einem Klinikum der Versorgungsstufe II und zwei weiteren Kliniken der Stufe I mit insgesamt 580 akutstationären Betten und einer Geriatrischen Rehabilitation mit 25 Betten bietet das Klinikum flächendeckend eine wohnortnahe Versorgung mit Spezialisierung in den unterschiedlichsten medizinischen Fachbereichen.