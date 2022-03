Kaufbeuren: Vorstandschef der AnCeKa geht in Pension

Veränderungen stehen bei der AnCeKa Vermögensbetreuung an: Der langjährige Vorstandsvorsitzende und Gründer Roland Geh zieht sich aus dem aktiven Geschäft zurück und geht in Pension. Über den aktuellen Stand des Unternehmens und was Geh für seine Zukunft geplant hat.

Der 64-jährige kam 1994 als Niederlassungsleiter der damaligen Hypo Bank (später HypoVereinsbank) berufsbedingt mit seiner Familie von Augsburg nach Kaufbeuren. Im Jahr 2001 gründete er mit drei weiteren Kollegen die AnCeKa Vermögensbetreuungs AG mit Sitz in Kaufbeuren.

AnCeKa verzeichnete stetes Wachstum Der mutige Schritt wurde belohnt und so entwickelte sich die Firma kontinuierlich zu einem der Top 50 Vermögensverwalter in Deutschland. Nicht nur die Mitarbeiterzahlen stiegen auf heute 18 Personen, sondern auch das Volumen entwickelte sich aus dem nichts bis heute auf 360 Millionen Euro.

Geh zieht sich nicht ganz zurück Geh ist in Kaufbeuren heimisch geworden und wird weiter in der Stadt wohnen und dieser auch verbunden bleiben. Der Vorstand wird durch die Veränderung verkleinert und die bisherigen Mitstreiter führen das Unternehmen weiter. Seinem „Baby“ (wie er sagt) will er weiter als Aufsichtsrat zur Verfügung stellen. So bleibt das erarbeitete Wissen in der Firma.

Das Unternehmen ist auf Erfolgskurs AnceKa verzeichnet einen Kundenstamm von 1.044 Kunden mit einer durchschnittlichen Betreuungsgröße von 347 Tausend Euro. Dadurch kommt das Unternehmen auf ein Rekordvolumen von 362 Millionen Euro, wobei die Vergütungen aus der Vermögensverwaltung um 15,6 Prozent stiegen und ein Rekordergebnis von etwa 2,4 Milliarden Euro erreichen konnten.

Gründe für das Wachstum Gründe für diese Erfolg sieht der scheidende Vorstandschef Geh im Umdenken bei den Anlegern, welches durch Strafzins und Inflation angestoßen wurde. „Nur mit niedrigen Kosten und ohne Produktverkauf kann der Kunde erfolgreich seine Altersvorsorge, auch oder gerade in Krisenzeiten, aufbauen“, behauptet Roland Geh. Der Kunde „mietet“ sozusagen die Betreuungsleistung der AnCeKa. Aus den getätigten Anlagen erhalte die Aktiengesellschaft keine Abschlussprovisionen oder Vertriebsvergütungen von den Banken.