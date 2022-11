AnCeKa wird zum „Top Vermögensverwalter“ gekürt

Auszeichnung

Der AnCeKa-Vorstand: Stefan Huss, Ingo Schweitzer und Roman Harzenetter. Foto: AnCeKa

Es ist ein Spitzenergebnis für die AnCeKa Vermögensbetreuungs AG (Anlage Center Kaufbeuren) in Kaufbeuren und Memmingen. Denn das Unternehmen wurde vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ in diesem Jahr bereits zum vierten Mal als TOP Vermögensverwalter ausgezeichnet worden. Im süddeutschen Raum haben nur wenige Vermögensverwalter, darunter die AnCeKa, die Auszeichnung „Top-Vermögensverwalter“ in der ausgewogenen Anlagestrategie mit der Höchstnote von fünf Sternen erhalten. In den Strategien „konservativ“ und „chancenorientiert“ gab es für die AnCeKa die Note „sehr gut“ mit jeweils vier Sternen.

So funktioniert die Auswertung von „Capital“

Für Privatanleger ist es kaum möglich einen Überblick in der Branche der unabhängigen Vermögensverwalter zu bekommen, ist das Fazit des Magazins „Capital“. Deshalb hat das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) gemeinsam mit der Zeitschrift über 39.738 anonymisierte Depot-Daten von 105 Vermögensverwaltern analysiert. Im Ergebnis ist die Portfolio-Struktur, die Produktumsetzung, die Kosteneffizienz, Wertentwicklung und das Risikomanagement überprüft worden. „Bei Anbietern, bei denen Portfolio-Struktur und Effizienz gut sind, kann man davon ausgehen, dass auch der langfristige Anlageerfolg stimmt“, erläuterte IVA-Vorstand Andreas Ritter.

AnCeKa überzeugte die Jury bereits in der Vergangenheit

Bereits zum vierten Mal konnte die AnCeKa nun die Jury von ihrer Kompetenz in der Vermögensverwaltung überzeugen. In der Gesamtbetrachtung konnte das Allgäuer Unternehmen seine Platzierung halten. Denn auch in der Vergangenheit wurden Bewertungen mit vier beziehungsweise fünf Sternen an die AnCeKa vergeben. Das spiegelt sich auch in der Gesamtbilanz des Unternehmens wider. Denn im vergangenen Geschäftsjahr verkündete die Vermögensverwalter einen Rekord in Sachen Volumen: 362 Millionen Euro.