Fendt/AGCO spendet an flutgeschädigte Landwirte

Kürzlich wurden Westdeutschland und viele Teile Europas von heftigen Regenfällen heimgesucht, die zu Sturzfluten führten, die Ackerland, Ernten, Gebäude und lokale landwirtschaftliche Infrastrukturen zerstörten. Die AGCO Agriculture Foundation, unterstützt einige Initiativen zur Katastrophenhilfe für Landwirte und ihre lokalen Verbände. Das kündigten die Verantwortlichen jetzt an.

AGCO/Fendt beteiligt sich mit Hilfsangeboten vor Ort. Foto: AAF

„Die jüngste Sturzflut in Deutschland hat die Existenz der Landwirte gefährdet und erfordert sofortiges Handeln und Hilfe, um die negativen Folgen für Landwirte in den betroffenen Regionen zu bewältigen“, sagte Metti Richenhagen, Direktorin der AGCO Agriculture Foundation und ergänzte: „Mit unseren Spenden in Deutschland wollen wir Landwirte und landwirtschaftliche Gemeinschaften bei der Wiederherstellung ihres Landes und der Schaffung einer gesunden Umwelt für eine nachhaltige ländliche Entwicklung, Pflanzenbau und Viehzucht unterstützen.“ Beide gemeinnützigen Organisationen haben sich verpflichtet, die AAF-Spende für die Flutkatastrophenhilfe in den betroffenen deutschen Regionen zu verwenden.

Viele Landwirte in der Flutregion im Westen Deutschlands sind von Schäden betroffen. Durch das Hilfsprojekt an dem sich AGCO/Fendt beteiligt soll mit Landwirtschaftsmaschinen unterstützt werden. Foto: AAF

In Deutschland haben AGCO/Fendt und der lokale Vertriebspartner, die Raiffeisen Waren Zentrale Rhein-Main, in enger Abstimmung mit dem regionalen Krisenmanagement die Helfenden der Flutkatastrophe mit Dieselkraftstoff, AdBlue und Schmierstoffen unterstützt. Auch Fendt Traktoren wurden für die Flutkatastrophenhilfe zur Verfügung gestellt. Die RWZ Rhein-Main ist derzeit auch mit einer mobilen Werkstatt im Katastrophengebiet unterwegs, um Reparaturen vor Ort durchzuführen.

Ein Traktor in der Flutregion wird im Rahmen der Hilfsaktion repariert. Foto: AAF

Christoph Gröblinghoff, AGCO Vice President und Vorsitzender der AGCO/Fendt Geschäftsführung erklärte hierzu: „Wir sind schockiert über die verheerenden Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland, insbesondere in unseren landwirtschaftlichen Gemeinden. Dennoch hat uns die Unterstützung der vielen Landwirte und freiwilligen Helfer aus ganz Deutschland sehr berührt.“ Außerdem ergänzte er: „Seit dem Hochwasserereignis haben unsere Landwirte und Lohnunternehmer großzügig vor Ort geholfen, und das verdient unsere Dankbarkeit und Anerkennung.“ Die Fendt Vertriebspartner Willi Becker Landmaschinen und Kirwel Landtechnik haben die betroffenen Landwirte kontinuierlich bei der Wartung und Reparatur von Landmaschinen unterstützt und spezielle Finanzierungen für die von der Flut betroffenen Landwirte angeboten, heißt es außerdem in einer Mitteilung.