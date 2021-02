Fendt aus Marktoberdorf hat Marktanteile ausgebaut

„Erstmals hat Fendt einen Marktanteil von 10,6 Prozent im europäischen Traktorenmarkt erreicht. Wir konnten in nicht nur in den großen Agrarländern wie Deutschland, Frankreich, Polen oder Italien unsere Marktanteile ausbauen, sondern auch in wichtigen Märkten wie Österreich und Dänemark“, betont Christian Erkens, Director Fendt Sales EME (Europe and Middle East). „Zu diesen herausragenden Erfolgen möchte ich allen Vertriebspartnern in Europa, die dazu beigetragen haben und dem gesamten Fendt Sales Team herzlich gratulieren.“

2020 wurden in Italien 1.253 Fendt Traktoren neu zugelassen. Der Markt für Traktoren hatte sich im letzten Jahr rückläufig entwickelt. Wurden 2019 noch 18.524 Traktoren auf dem Gesamtmarkt neu zugelassen, waren es 2020 insgesamt 18.005 Neuzulassungen und damit 519 Traktoren weniger. Bei den Traktoren ab 60 PS erreichte Fendt in 2020 erstmals einen Marktanteil von 8,4 Prozent. 2015 lag der Marktanteil bei 4,9 Prozent. Damit steigerte Fendt seinen Marktanteil innerhalb von fünf Jahren um 3,5 Prozentpunkte. Der stetige Anstieg der Marktanteile wurde auch durch eine Stärkung des Fendt Vertriebsnetzes für das gesamte Fendt Full-Line-Programm in Italien positiv beeinflusst.

In Dänemark hat sich der Markt für Traktoren rückläufig entwickelt. In 2020 wurden insgesamt 1.591 Traktoren im Segment ab 40 PS neu zugelassen, 2019 waren es noch 1.796 Neuzulassungen im gleichen Segment. In diesem Segment erreichte Fendt einem Marktanteil von 12,8 Prozent – eine Steigerung des Marktanteils um 5,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2019. 175 von 203 neu zugelassenen Traktoren befanden sich im vergangenen Jahr in einer Leistungsklasse über 200 PS. Die durchschnittliche Leistung der zugelassenen Traktoren lag 2020 in Dänemark bei 228 PS.

Auf dem Traktormarkt in Österreich erreicht Fendt in 2020 einen Marktanteil von 12,5 Prozent bei den Traktoren ab 0 PS inklusive der Spezialtraktoren insgesamt 717 registrierte Fendt Traktoren. Der Marktanteil von Fendt steigerte sich um 2,3 Prozentpunkte. In 2019 lag der Marktanteil noch bei 10,2 Prozent Marktanteil bei 541 zugelassenen Fendt Schleppern. Insgesamt wurden letztes Jahr 5.716 Traktoren auf dem österreichischen Markt neu zugelassen, das sind 424 Traktoren mehr als im Vorjahr.