AGCO/ Fendt für Digitalisierung ausgezeichnet

Seit 2013 vergibt die Unternehmensberatung ROI-EFSO den Industrie 4.0 Award an Unternehmen, die wegweisende Projekte in den Bereichen Smart Factory und Smart Supply Chain realisieren.

Das AGCO/Fendt Kompetenzzentrum für Kabinen in Asbach-Bäumenheim wurde für das Jahr 2020 aufgrund seiner Digitalisierungsprojekte und integrierten Industrie 4.0 Prozesse in der Kategorie „Smart Production“ ausgezeichnet. Neben Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum nahmen in diesem Jahr auch erstmalig internationale Bewerber teil.

Das sagt der Geschäftsführer Produktion zu der Ehrung

„Die Auszeichnung zeigt, dass Fendt neben hervorragender Entwicklungsarbeit auch führend in der Produktion von Landmaschinen ist und sich im internationalen Vergleich behaupten kann. Mit modernsten Fertigungs- und Produktionsanlagen, intelligenten Prozessen und hoch motivierten Mitarbeitern erreicht Fendt eine höchst effiziente und agile Produktion. Eine solche Flexibilität ist in hoch volatilen Märkten wie in der Landmaschinenindustrie Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen“, betont Ekkehart Gläser Geschäftsführer Produktion AGCO/Fendt.

Am AGCO/Fendt Standort in Asbach-Bäumenheim werden Kabinen und Hauben für landwirtschaftliche Fahrzeuge von Fendt sowie der anderen AGCO Marken hergestellt. Dabei wird eine agile Unternehmensorganisation mit einer zukunftsweisenden Technologie-Infrastruktur kombiniert. So wurde für die Mitarbeiter ein „Digital Workplace“ eingeführt. Dazu gehören beispielsweise der digitale Qualitätsprozess mit Hilfe von Tablets sowie die Installation von Bildschirmen am Arbeitsplatz entlang der Montagelinie. Digitale Lösungen sollen die Durchführung der Arbeitsschritte fördern und die Dokumentation verbessern.

„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Digitalisierungsstrategie liegt in einem zeitgemäßen Führungsverständnis, das Kreativität und innovative Lösungen ermöglicht. Zudem haben wir die Transparenz und Umsetzungsgeschwindigkeit unserer Projekte durch einen scrum-basierten, digitalen Projektmanagementansatz auf ein neues Level gehoben. Der Award ist eine ausgezeichnete Standortbestimmung und gibt uns zusätzliche Motivation für die nächsten Entwicklungsschritte“, berichtet Thorsten Miethe Werkleiter Asbach-Bäumenheim.