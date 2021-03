Fendt aus Marktoberdorf führt im DLG-Image Barometer 2020

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Jedes Jahr bewerten deutsche Landwirte im Rahmen des DLG-Image Barometers für sieben verschiedene Bereiche die Bekanntheit und das Image von Unternehmen aus der Agrarbranche. Dazu wurden 712 Landwirte und Betriebsleiter ab August 2020 zur Markenstärke der Unternehmen telefonisch befragt.

Fendt führt beim Image Barometer in der Landtechnik

Fendt belegt mit 59 Punkten den ersten Platz im Bereich „Landtechnik“ im DLG Image Barometer. Damit liegt Fendt acht Punkte vor den Plätzen zwei und drei. Die DLG beschreibt die Umfrageergebnisse für 2020 so: „In der Landtechnik führt weiterhin Fendt, mit sogar leicht gestiegenen Werten, während alle Verfolger teilweise deutlich Federn lassen mussten.“

„Wir freuen uns, dass Landwirte die Marke Fendt in der unabhängigen DLG Befragung erneut auf den ersten Platz gewählt haben“, betont Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der AGCO/Fendt Geschäftsführung. „Selbst in der Bewertung aller vier Regionen haben wir diesmal die Spitzenposition einnehmen können. In unserer Heimatregion, dem Süden, sowie im Norden und Westen wurden wir wieder auf Platz eins gewählt. In vergangenen Jahr haben aber auch Betriebsleiter und Landwirte im Osten der Marke Fendt die höchste Punktzahl gegeben.“

Über die Befragung der DLG Teilnehmer der Umfrage bewerten die Unternehmen in vier Kategorien: Bekanntheit, Loyalität, Zufriedenheit und Image. Die Befragten können pro Kategorien maximal 25 Punkte vergeben, damit liegt die Maximalpunktzahl in der Bewertung bei insgesamt 100 Punkten.

Befragungszeitraum beim Barometer später als gewohnt

Anders als in anderen Jahren wurde die Befragung durch die DLG in 2020 deutlich später durchgeführt. Der bisherige Befragungszeitraum ab August lag mitten in der Erntezeit, sodass der neue Befragungszeitraum die Landwirte entlastet. Das Durchschnittsalter der Befragten lag in diesem Jahr bei 51 Jahren. Im Schnitt hatten die Teilnehmer einen Meistertitel oder ein abgeschlossenes Studium und bewirtschafteten 268 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im konventionellen Anbau.