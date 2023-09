Ex-Kuka-Chef wird neuer Geschäftsführer von Sensor-Technik-Wiedemann

Personalie

Das neiue Führungstrio von Sensor-Technik-Wiedemann aus Kempten. Foto: Sensor-Technik-Wiedemann

Ab dem kommenden Monat wird Sensor-Technik Wiedemann von einem Führungstrio geführt. Wer das Unternehmen in der Geschäftsleitung verstärken soll.

Sensor-Technik Wiedemann gibt die Ernennung von Michael Otto als neuen Geschäftsführer bekannt. Gemeinsam mit der geschäftsführenden Gesellschafterin Sonja Wiedemann und Christophe de Bary wird er ab 1. Oktober 2023 die Unternehmensführung verantworten.

Das zeichnet den neuen Geschäftsführer aus

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Robotik-, Maschinenbau- und Elektronikbranche konnte Michael Otto auf der Suche nach einer neuen Führungskraft überzeugen. Diese Expertise soll er nun bei STW in den Bereichen Vertrieb, Produktmanagement, Entwicklung und Marketing einbringen. Automatisierung, autonome Maschinen, mobile Arbeitsprozesse und digitale Services sind nur einige der Stichworte, die den Wandel der Branche beschreiben. Bei diesem soll der neue Geschäftsführer die künftige strategische Ausrichtung von STW mitgestalten.

Otto war Geschäftsführer bei Kuka

Vor seiner Anstellung bei Sensor-Technik Wiedemann hatte Michael Otto den Führungsposten bei Kuka Robotics, dem global agierenden und führenden Unternehmen in der Robotikbranche, inne. In der Funktion als Geschäftsführer war er für den weltweiten Vertrieb, das Marketing, Produktmanagement und den Customer Support verantwortlich. Er zeichne sich durch seine strategische Ausrichtung, sein Geschäftsentwicklungs-Know-how und seine branchenweite Expertise aus und habe zur globalen Expansion des Unternehmens in der Automatisierungsbranche beigetragen.

Bisheriger Geschäftsführer orientiert sich um

Mit dem Eintritt von Michael Otto als Geschäftsführer bei Sensor-Technik Wiedemann setzt das Unternehmen auf eine Führungskraft mit Wurzeln in der Robotik- und Automatisierungsindustrie. Das Unternehmen ist daher zuversichtlich, dass seine Kompetenz und Führungsfähigkeiten zu weiterem Wachstum und Erfolg führen werden. STW verabschiedet sich gleichzeitig herzlich vom bisherigen Geschäftsführer Steffen Dieterle, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellt. Für seine herausragenden Leistungen und seinen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens sei STW ihm sehr dankbar.