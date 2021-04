Erdgas Schwaben und Westendorf verlängern Vertrag

Eine Neuigkeit in der Energieversorgung für Westendorf im Landkreis Ostallgäu: In Zukunft ist Erdgas Schwaben mit der 100-prozentigen Tochter Schwaben Netz weiterhin für Planung, Bau und Betrieb der Gasnetze in der Gemeinde verantwortlich. Denn jetzt unterzeichneten Fritz Obermaier, erster Bürgermeister in Westendorf, und Uwe Sommer, Prokurist Schwaben Netz, den neuen Wegenutzungsvertrag offiziell im Rathaus der Gemeinde. „Damit Kommune, Gewerbebetriebe und Haushalte langfristig planen können, brauchen wir einen zuverlässigen Partner, der die nachhaltige Energieversorgung in unserer Gemeinde sicherstellt“, sagte Bürgermeister Obermaier bei der Vertragsunterzeichnung. „Schwaben Netz hat sich als kompetenter Partner erwiesen. Ich bin deshalb überzeugt, dass Planung und Ausbau des Gasnetzes auch weiterhin bei Schwaben Netz in guten Händen sind.“ Der Vertrag mit der Gemeinde Westendorf läuft bis 2041.

„Gas boomt – in unserem gesamten Versorgungsgebiet ist die Nachfrage groß“, sagte Sommer. „Mit unseren Gasnetzen stellen wir die Versorgung von Industrie, Gewerbe und Haushalten mit Gas und Biomethan sicher. Zukünftig können diese Netze auch als großer Speicher für das im Zuge der Energiewende immer grüner werdende Gas dienen.“ Fließt heute noch überwiegend Erdgas durch die Rohrnetzleitungen, kann in Zukunft neben Biomethan auch Wasserstoff als Energieträger im bestehenden Gasnetz transportiert werden. Wasserstoff kann vollständig aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Er kann für industrielle Zwecke eingesetzt werden, aber auch um Strom und Wärme in Privathaushalten zu erzeugen. Erst kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Erdgas Schwaben den Energieanbieter Maxenergy übernimmt.

Zur Gemeinde Westendorf gehören drei Gemeindeteile. In diesen leben etwas mehr als 1.800 Menschen. Westendorf liegt am Rand des Allgäus in Bayerisch-Schwaben. Die Gemeinde liegt im Landkreis Ostallgäu. Rund elf Kilometer westlich von Westendorf befindet sich die Stadt Kaufbeuren.

Erdgas Schwaben setzt auf Elektromobilität

Aktuell sind mehr als 200 Städte und Gemeinden an 6.500 Kilometer Erdgasleitungen angeschlossen. Sowohl öffentliche Einrichtungen als auch private Haushalte nutzen Leistungen von Erdgas Schwaben. Über 75 Prozent aller Bauherren wünschen einen Gasanschluss, erklärt Erdgas Schwaben in einer Mitteilung. 2017 erwarb Erdgas Schwaben vier Wasserkraftwerke an Lech und Wertach. Ein weiteres Geschäftsfeld von Erdgas Schwaben ist Fahren mit Strom. Schon jetzt betreibt das Unternehmen 24 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, weitere sind geplant.