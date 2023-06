Der Tourismus in Schwaben ist fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Bilanz

Die neuen Tourismuszahlen in Bayern zeigen eine positive Entwicklung. Das belegt das Bayerische Landesamt für Statistik in einer Analyse. Kann der bayerische Tourismus wieder auf ein Vor-Corona-Niveau zurückkehren?

Die Übernachtungen in den knapp 11.300 bayerischen Beherbergungs-betrieben mit zehn oder mehr Betten ist im April um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. In Gästeankünften beträgt der Anstieg sogar 22,8 Prozent. Allein von Januar bis April 2023 durfte Bayern rund 9,7 Millionen Gäste begrüßen. Das sind 43 Prozent mehr als im Vorjahr.

Tourismus in Bayern erholt sich von Corona Pandemie

Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger erläutert: „Der erfreuliche Trend aus der Jahresbilanz von 2022 bestätigt sich. Damals lagen bereits 13 von 36 bayerischen Tourismusregionen auf mindestens 95 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus, zwei sogar darüber. Vergleichen wir die aktuellen Zahlen im April nun mit denen aus 2019, liegen die Ankunftszahlen nur noch 4,9 Prozent und die Übernachtungen sogar nur 2 Prozent darunter.“

Aiwanger optimistisch für weitere positive Entwicklung

Die Tourismusbranche ist in Bayern ein wichtiger Arbeitgeber. Sie leistet einen erheblichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt und ist vor allem auch im ländlichen Raum ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Aiwanger blickt positiv in die Zukunft: „Ich bin optimistisch, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und wir bis zum Sommer wieder mindestens ein ähnliches Niveau wie vor Corona erreichen. Dies verdanken wir in erster Linie den hervorragenden Gastgeberqualitäten unserer heimischen Betriebe."