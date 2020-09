Bei Hörmann in Buchloe ist Ausbildungsstart gefallen

Bei Hörmann werden in diesem Jahr wieder Lehrlinge in zwölf verschiedenen Berufen von Fachkräften des Unternehmens ausgebildet. Pünktlich zum Ausbildungsstart im September haben die Auszubildenden ihren Start in den Berufsweg bei dem Familienunternehmen im Allgäu gestartet. Angefangen vom Beruf des Bauzeichners, über die Tätigkeit des Mediengestalters bis hin zum Zimmerer gibt es viele Berufe zu erlernen. Neu ist seit letztem Jahr auch die Ausbildung Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation. Besonders beliebt seien laut Unternehmensaussage seit mehreren Jahren vor allem die Ausbildungsberufe Bauzeichner/-in und Industriekaufmann/-frau.

Firmenphilosophie als Schlüssel des Erfolgs

Das Familienunternehmen Hörmann ist damit ein leistungsstarker und innovativer Ausbildungsbetrieb mit der höchsten Ausbildungsquote in der Kammerregion von IHK und HWK. „Der Schlüssel unseres Erfolgs ist unsere Firmenphilosophie. Ab heute sind Sie ein Teil des Hörmann Teams und als Auszubildende von heute unsere Fachkräfte für morgen“, begrüßte der Geschäftsführer Rolf Hörmann die neuen Auszubildenden Anfang September im Unternehmen.

Über Hörmann

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz im bayerisch-schwäbischen Buchloe und weiteren Niederlassungen in Österreich und in der Schweiz. Das Familienunternehmen plant und baut Hallen, Ställe sowie Reitanlagen. Die jeweiligen Dächer stattet der Spezialist für Agrar- und Gewerbebau mit Photovoltaikanlagen aus. Als Partner des Mittelstands bietet das familiengeführte Unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung die erforderlichen Leistungen selbst an: Von der 3D-visualisierten Planung, der eigenen Fertigung am Plus-Plus-Energie-Standort Buchloe bis hin zur Montage. Mit seinen rund 700 Mitarbeitern realisiert das Unternehmen jährlich rund 600 Gebäude.