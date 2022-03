Azubis von Auto Singer erhalten Staats- und Landkreispreis

Dass man auch in schwierigen Zeiten mit außergewöhnlichem Erfolg die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolvieren kann, bewiesen Dyonis Heiland und Levin Wirth mit ihren herausragenden Leistungen. Bei Auto Singer in Marktoberdorf haben sie gemeinsam mit ihren Azubi-Kollegen in 3,5 Jahren das komplette Spektrum des Mechatroniker-Berufs in der Werkstatt kennengelernt und freuen sich darauf, ihr Wissen und Können mit regelmäßigen Fortbildungen weiterhin zu spezialisieren. „Auto Singer leistet einen Beitrag dazu, dass aktuell 45 Auszubildenden ihren Traumberuf erlernen können, umso schöner, wenn dabei ganz besondere Erfolge erzielt werden“, freut sich Inhaber Carl Singer sen. und ergänzt: „Dyonis Heiland wurde mit dem Staatspreis und Levin Wirth mit dem Landkreispreis ausgezeichnet. Das macht uns sehr stolz und bestärkt uns, in die Zukunft junger Menschen zu investieren. Die Azubis von heute, sind unsere Fachkräfte von morgen.“

Auch für das Ausbildungsjahr 2022 und die darauf folgenden möchte das Unternehmen wieder Plätze anbieten. Carl Singer sen., Inhaber des Autohauses sagte: „Die 45 Auszubildenden werden in technischen und kaufmännischen Berufen fit für kommende Aufgaben gemacht. Aktuell bilden wir in allen drei Standorten Marktoberdorf, Kaufbeuren und Buchloe aus. Nachwuchs bringt frischen Wind und sichert langfristig Branchenwissen in unserem Familienbetrieb mit über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Dem Fachkräftemangel wolle man aktiv entgegenwirken: Das erklärtes Ziel sei es, mit der Ausbildung den eigenen Bedarf zu decken – fast alle Auszubildenden blieben im Unternehmen. „Wir bilden selbst aus und arbeiten dabei mit Schulen und Bildungsträgern wie der Kolping Akademie oder dem bfz Marktoberdorf eng zusammen. Nach der Lehre wird natürlich weiter intern fortgebildet“, erläuterte Carl Singer jun., Geschäftsführer.

Besonders stolz zeigte sich Personalreferentin Christina Müller: „Die meisten unserer Auszubildenden können wir übernehmen. Darunter sind Preisträgerinnen und Preisträger von bayernweiten Auszeichnungen oder Ehrungen durch den Landkreis Ostallgäu.“ Und Bernhard Mayr, Geschäftsleitung After Sales, erzählt augenzwinkernd: „Bei uns kann man wirklich Karriere machen. Ich habe im Jahr 1997 meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei Auto Singer begonnen. Heute bin ich in der Geschäftsleitung Bereich After Sales tätig.“