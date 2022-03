Auto Singer aus Marktoberdorf ist „Top Service Partner“

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat zum vierten Mal die Auszeichnung „Top Service Partner“ verliehen. Bei dieser Auszeichnung werden Spitzenleistungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Notdienst und Werkstatttest prämiert. Einer der diesjährigen Sieger kommt dabei aus Bayerisch-Schwaben. Genauer gesagt aus Marktoberdorf im Ostallgäu.

Deshalb wurde Auto Singer prämiert

Auto Singer GmbH & Co. KG gehört demnach zu den 100 besten Service Betrieben in Deutschland und wurde vom Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Deutschland deshalb ausgezeichnet. In die Gesamtwertung fließen laut Aussage des Unternehmens die Ergebnisse aus der Kundenzufriedenheitsbefragung, dem Notdienst und dem Werkstatttest ein, bei denen die Zuverlässigkeit der Werkstatt, die Qualität der ausgeführten Arbeiten, die Leistungen in Ausnahmesituationen, sowie die Freundlichkeit und Kompetenz der Servicemitarbeiter bewertet werden.

Das sagt Geschäftsführer Carl Singer zu der Auszeichnung

„Unser Anspruch ist es, gerade auch in besonderen Zeiten unser Bestes zu geben und unsere Kunden mit unseren Leistungen zufrieden zu stellen. Dass uns das gelungen ist, zeigen die sehr guten Ergebnisse der Zufriedenheitsbefragung und die positiven Kommentare unserer Kunden“, erklärt Geschäftsführer Carl Singer jun. und ergänzt: „Wir freuen uns, zu den besten Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Betrieben in Deutschland zu gehören. Dies ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft unsere Leistungen auf Top-Niveau anzubieten.“

„Nur zufriedene Kunden bleiben der Marke treu“

Andreas Gröner, Leiter Marktsteuerung Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Deutschland, ergänzt: „Trotz der nach wie vor besonderen Herausforderungen im vergangenen Jahr haben die Kunden eine hervorragende Servicequalität durch ihr Autohaus erfahren. Für uns ist nicht nur wichtig, ein tolles Produkt zu haben, auch die weitere Kundenbetreuung muss unseren hohen Qualitätsanforderungen entsprechen. Nur ein zufriedener Kunde wird auch in Zukunft seinem Servicebetrieb und der Marke Volkswagen Nutzfahrzeug treu bleiben.“