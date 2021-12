Auto Singer stellt zwei neue Betriebsleiter im Ostallgäu vor

Gleich an zwei Standorten hat sich die Geschäftsführung von Auto Singer GmbH & Co. KG dazu entschieden Mitarbeiter zum Betriebsleiter zu ernennen. Damit stellt sich die Niederlassungen in Kaufbeuren und Buchloe neu auf. Dabei haben die frischen Führungskräfte sich ihren Aufstieg mit viel Fleiß erarbeitet.

Im Standort Kaufbeuren wurde Sebastian Lukas nach nur einem Jahr vom Serviceleiter zum Betriebsleiter befördert. „Herr Lukas hat im vergangen Jahr gerade unter erschwerten Bedingungen einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich diese Niederlassung weiterhin positiv entwickelt,“ so Bernhard Mayr, Geschäftsleiter After Sales bei Auto Singer. „Herr Lukas ist nicht nur ein hervorragender Teamplayer, sondern auch ein überaus kreativer Kopf. So hat er in nur wenigen Monaten mehrere neue Projekte angestoßen. Des Weiteren spricht die TOP 10 Platzierung bei „Beste Autohaus Arbeitgeber 2021” für sich – um hier nur einen Preis der letzten 12 Monate zu nennen.“

Felix Grötzner ist das was man ein „Eigengewächs“ nennt. Nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, Servicetechniker und Kfz-Meister absolvierte er ein duales Bachelor-Studium zum Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Dieses schloss er als Studiengangs Bester mit hervorragenden Noten und einer Auszeichnung ab. Für seine jetzige Stelle als Betriebsleiter in Buchloe ist er damit perfekt vorbereitet. „Herr Grötzner hat unseren größten Respekt, dass er sein Studium zusätzlich zum Job als Serviceleiter gemeistert hat,“ so Carl Singer, Inhaber von Auto Singer.

„Ich möchte den Standort Buchloe in den nächsten Jahren weiterentwickeln und in eine sichere Zukunft führen“, sagt Grötzner über seine persönlichen Ziele. Dabei ist er sich der großen Herausforderung bewusst: „Die aktuellen Rahmenbedingungen machen es uns nicht leicht – vor allem jetzt in der Covid-19-Pandemie.“ Carl Singer macht sich darüber dennoch keine Sorgen: „Ich bin mir sicher, dass er dank seiner jahrelangen Erfahrungen die Aufgaben problemlos meistern wird.“