Ausbildungsbeginn

16 Auszubildende fangen bei Auto Singer GmbH & Co. KG an

Der neue Ausbildungsjahrgang des Unternehmens Auto Singer GmbH & Co. KG. Foto: Auto Singer GmbH & Co. KG

Die Auto Singer GmbH & Co. KG begrüßt an allen drei Standorten ihre neuen Auszubildenden. Was die angehenden Fachkräfte während ihrer Zeit erlernen werden und welche Erfahrungen sie in der ersten Woche sammeln konnten.

Im September starteten insgesamt 16 junge Menschen bei der Firma Auto Singer GmbH & Co. KG in ihre berufliche Zukunft. Neben vier Automobilkaufmännern, zehn Kfz-Mechatroniker und einem Kaufmann im Einzelhandel gibt es dieses Jahr auch einen Kaufmann für Marketingkommunikation.

Fachliche und persönliche Weiterentwicklung

„Wie jedes Jahr freue ich mich auch dieses Mal wieder, dass wir viele wissbegierige und interessierte Jugendlichen gewinnen konnten", erläutert Carl Singer Senior, Geschäftsführer der Auto Singer GmbH & Co. KG. „Uns liegt sehr viel daran, dass unsere Azubis in Ihrer Zeit bei uns nicht nur fachliche, sondern auch soziale Kompetenzen erwerben", erklärt Singer.

Kennenlernen bei der Startwoche

Das Ausbildungskonzept setzt auf Praxiserfahrung und Begleitung. Das beginnt bereits am ersten Tag. Neben dem thematischen Input ist in der Ausbildung auch das soziale Miteinander bedeutsam. Aus diesem Grund durften sich die Neuen in einer gemeinsamen Startwoche kennenlernen. Sie lernten die neuen Kollegen sowie die Abläufe und Strukturen des Unternehmens in allen drei Betrieben kennen.

Gemeinsame Erfahrungen stärken das Team

Zusammen gewachsen sind die Azubis unter anderem bei einem Boulder-Team-Building-Nachmittag, bei dem sie sich schon am ersten Tag aufeinander verlassen mussten. Sie absolvierten ebenfalls ein ADAC Pkw-Junge-Fahrer-Training in Kempten. Hier durften die Azubis Vollbremsungen, Schleudern und richtiges Gegenlenken in sicherer Umgebung trainieren.

„Eine gute Ausbildung ist der Grundstein für die berufliche Zukunft jedes Jugendlichen", erklärt Christina Müller, Personalreferentin bei Auto Singer GmbH & Co. KG. „Wir sehen es als unsere Aufgabe den Auszubildenden eine sichere Zukunft zu bieten", führt Müller aus.