Auto Singer aus Marktoberdorf hat neue Azubis begrüßt

Pünktlich zum Ausbildungsbeginn im September sind auch bei Auto Singer aus dem Ostallgäu junge Menschen in ihren Berufsweg gestartet. Was diese in ihrer Ausbildung lernen sollen.

„Ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr wieder viele interessierte Talente gewinnen konnten“, erläutert Carl Singer Senior, Geschäftsführer der Auto Singer GmbH & Co. KG. 16 Azubis lernen seit Anfang des Monats bei Auto Singer Insgesamt 16 junge Menschen haben sich im Jahr 2020 dazu entschieden, ihre Ausbildung bei Auto Singer zu beginnen. Neben sechs kaufmännischen Auszubildenden, haben rund elf Kfz-Mechatroniker Azubis am 1. September ihre Ausbildung in allen drei Auto Singer Standorten begonnen. Kennenlernwoche steht am Anfang der Ausbildung Laut Aussage des Autohauses setze das Ausbildungskonzept auf Praxiserfahrung und enge Begleitung von Anfang an. Dabei komme neben thematischem Input auch das soziale Miteinander nicht zu kurz. So durften sich die Nachwuchskräfte in einer gemeinsamen Startwoche kennenlernen. Neben den neuen Kollegen lernten sie auch die Abläufe und Strukturen des Unternehmens in allen drei Betrieben kennen. Zusammen gewachsen seien die Azubis unter anderem bei einem Boulder-Team-Building-Nachmittag, bei dem sie sich schon am ersten Tag aufeinander verlassen mussten, sowie bei Workshops im Unternehmen. Ausbildungsbeginn und Auszeichnung im Jahr 2019 Letztes Jahr um die gleiche Zeit im September haben bereits neue Auszubildende den Berufsweg bei Auto Singer eingeschlagen. Weniger Monate vorher, auch im Jahr 2019, freute sich Singer über eine Auszeichnung: den Staatspreis für Ausbildung. Die ehemalige Auszubildende Beate Knestel gewann diesen Preis und verdeutlichte, dass nicht nur Männer dafür geschaffen sind, in der Automobilbranche zu arbeiten. Innerhalb von 3,5 Jahren hat sie das weite Spektrum des Mechatroniker- Berufs in der Singer Werkstatt kennengelernt.