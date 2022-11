Wirtschaftsjunioren Günzburg feiern Eintragung in das Vereinsregister

Außerordentliche Mitgliederversammlung

Mit der Vereinsgründung haben die Wirtschaftsjunioren die Weichen für die Zukunft gestellt. Foto: Alexander Kübel

Am 03.12.1984 trafen sich erstmalig junge Unternehmer des Landkreises Günzburg auf Einladung der IHK. Bei der Firma BWF in Offingen gründeten sie einen „Juniorenkreis des IHK Gremiums Günzburg“. Die damals 21 Junioren folgten der Einladung von Herrn Bernd Felgentreff, damals IHK Günzburg und Dr. Stefan Offermann, damals Geschäftsführender Gesellschafter der BWF und Vizepräsident der IHK.

So entstanden die Wirtschaftsjunioren Günzburg

Nach einer Betriebsbesichtigung erörterte Felgentreff die Zielsetzung des Juniorenkreises. Diese bestehe aus seiner Sicht insbesondere darin, den Gedanken- und Erfahrungsaustausch junger Führungskräfte der regionalen Wirtschaft zu intensiveren. Zum damaligen Führungsteam für die Organisation und der nächsten Treffen wurden neben Dr. Offermann, die Herren Walz, Fischer, Sedlmeier, Hutter, Wanzl und Betz ernannt. So entstand eine aktive Gruppe von jungen Unternehmern sowie Führungskräften aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen der Region Günzburg.

Jüngste Mitgliederversammlung setzt Weichen für die Zukunft

Nach 38 Jahren wurde nun im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 27.10.2022 beschlossen, die Wirtschaftsjunioren Günzburg in das Vereinsregister einzutragen. In diesem Zuge wurde auch eine neue Vereinssatzung beschlossen und die bisherigen Vorstände im Amt bestätigt. Mit rund 10.000 Mitgliedern sind die Wirtschaftsjunioren Günzburg der größte Verband der jungen Wirtschaft in Deutschland und haben zudem ein großes internationales Netzwerk.

Wer hat den Verein gegründet

Zu den Gründungsmitgliedern des nun eingetragenen Vereins gehören Ferdinand Birzele (Vorstandsvorsitzender), Alexander Kübel (1. stellvertretender Vorsitzender), Nina Kappler (2. stellvertretende Vorsitzende), Verena Kollmann (Schatzmeister), Andre Schipp, Tony Rausch, Eva Heißwolf, Vanessa Binder und Benedikt Kaltenecker. Auf diesem Weg wollen sich die Günzburger Wirtschaftsjunioren weiterhin dafür einsetzen, dass Deutschland ein zuverlässiges Mitglied der Staatengemeinschaft der Erde bleibt.