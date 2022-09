Sonnenschutzhersteller Reflexa nimmt sieben neue Auszubildende auf

Ausbildungsbeginn

Die sieben Auszubildenden werden den Betriebsablauf von Reflexa in Zukunft unterstützen. Foto: Reflexa

Das Unternehmen Reflexa-Werke Albrecht GmbH in Rettenbach durfte sieben neue Auszubildende willkommen heißen. Sogar die Eltern waren zum Ausbildungsstart dabei. Wie der erste Arbeitstag verlief.

Seit 1971 bietet Reflexa jungen Leuten die Möglichkeit, verschiedene Berufe zu erlernen und damit den Grundstein für den weiteren Karriereweg zu legen. In diesem Jahr begrüßt das Unternehmen Xenia Ruhlov, Sherife Spahiu und Michael Lorenz für ihre Ausbildungen zum Industriekaufmann. Mit Ben Schwegler und Dennis Ferner starten zwei angehende Technische Produktdesigner. Nico Lill beginnt als Fachlagerist. {rectamgle_right}

Azubis haben gute Übernahmechancen

Zudem fängt Creon Michel seine Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker an. Reflexa konnte ihn von einem Fachhändler aus dem Westerwald als Auszubildenden gewinnen. Das zeigt, dass der Sonnenschutzhersteller Wert auf die Kundenbindung legt. „Diesen spezifischen Beruf bei einem Vollsortimenter wie Reflexa zu lernen, hat viele Vorteile. Da nimmt man die Entfernung zur Heimat gern auf sich. Fachkräfte werden immer gesucht. Ich hoffe, dass ich mit der Ausbildung gute Chancen habe“, sagt Creon Michel. Mit der Anzahl an Auszubildenden in diesem Jahr deckt Reflexa den Bedarf, um nach bestandener Ausbildung auch Übernahmemöglichkeiten anbieten zu können.

Der Berufseinstieg

Am ersten Arbeitstag waren die Auszubildenden mit ihren Eltern eingeladen, um sich ein Bild von der neuen Wirkungsstätte machen zu können. Bei einer Betriebsführung konnte ein erster Einblick in die unterschiedlichen Unternehmensbereiche gewonnen werden. Der Sonnenschutzhersteller legt Wert darauf, dass die Auszubildenden verstehen, was in den jeweiligen Abteilungen gemacht wird.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gemeinsames Kennenlernen

Die Auftaktveranstaltung bot ebenfalls die Möglichkeit eines gegenseitigen Kennenlernens aller Unternehmensverantwortlichen und ein Treffen mit der Geschäftsführung fand statt. „Wir freuen uns über die jungen und motivierten Nachwuchskräfte, die sich für Reflexa als Ausbildungsunternehmen entschieden haben. Auf sie wartet eine neue und anspruchsvolle Herausforderung. Auf diesem neuen Weg begleiten wir unsere Auszubildenden gerne“, begrüßte die Geschäftsführerin Miriam Albrecht die angehenden Fachkräfte.