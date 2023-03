So startet die neue Tourismussaison in Günzburg

Urlaub in der Region

Vor rund 50 Interessierten leitete das Regionalmarketing Günzburg (RMG) am 14. März offiziell die diesjährige Tourismussaison ein und lieferte einen Einblick in aktuelle Angebote und laufende Projekte. RMG-Geschäftsführer Axel Egermann machte den Anfang, warf einen Blick auf die vergangenen Jahre und stellte das landkreisübergreifende Tourismuskonzept vor. Dabei war die Stimmung optimistisch: Nach den Coronajahren 2020 und 2021 war die vergangene Saison mit 893.162 Übernachtungen die drittbeste aller Zeiten. Im Juni und Oktober 2022 wurden die sehr guten Zahlen aus 2019 übertroffen, in den übrigen Monaten konnte deutlich aufgeholt werden. In diesem Rahmen stellte Egermann auch das „Tourismuskonzept“ der Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm vor. Hierbei soll die Kommunikation und Entwicklung von gemeinsamen Themen im Vordergrund stehen, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und die Region landkreisübergreifend touristisch voranzubringen.

Projekte im Natur-Tourismus

Weiter ging der Abend mit RMG-Tourismusleiterin Franziska Degenhardt, die aktuelle Tourismusprojekte vorstellte und außerdem Werbe-, Beteiligungs- und Schulungsmöglichkeiten für Gastgeber präsentierte. Mit dabei waren die Nachzertifizierungen der Premiumradwege DonauTäler 2022 und Donauradweg 2023 und die engagierte Fortführung des Qualitätsmanagements, ein Fotoshooting und eine Donautäler-Bloggerreise, die Gestaltung einer ADFC Radpauschale sowie verschiedene Donautäler-Anzeigen. Der Donauwald-Waldwanderweg erhielt nachträglich das „Wandersiegel Premiumweg“ 2022 und wird künftig mit weiteren Rastmöglichkeiten ausgestattet. Im Laufe des Jahres sollen außerdem die Spazierwanderwege Roggenburger Forst, die sogenannten „Streifzüge“, fertiggestellt werden. 2022 wurde das Projekt „Regionale Identität“ mit derzeit 50 Projektakteuren im Schwäbischen Donautal abgeschlossen. Hierfür sind regelmäßige weitere Netzwerktreffen und Aktionen sind geplant.

Legoland-Saison soll länger werden

Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone war ebenfalls beim Tourismusauftakt vertreten und gab einige Neuigkeiten bezüglich des Freizeitparks bekannt. So soll der Freizeitpark unter anderem mit Legoland Mythica um einen elften Themenbereich erweitert werden und zum ersten Mal eine Wintersaison bekommen. Auch sonst gibt es einige Neuerungen: Das Buchungssystem OBS wird von Gastgebern in der Region immer besser genutzt und die Einbindung 2023 erweitert. Personelle Änderungen und Bildschirmwerbung waren ebenfalls Thema.

Fokus auf Messen, Social Media und Coaching-Angeboten

Das Thema Klassifizierungsangebote kam ebenfalls auf. Aktuell gibt es 73 DTV-klassifizierte Objekte im Landkreis Günzburg, 10 klassifizierte Naturgucker-Objekte und 12 Bett+Bike-zertifizierte Betriebe. Marketing-Aktivitäten der RMG sollen sich künftig vermehrt auf die zielgerichtete Verteilung von Broschüren auf Messen, Pressearbeit, Anzeigen sowie Werbung via Facebook und Instagram konzentrieren. Ein internes weiteres Angebot der RMG ist der wöchentliche Versand von Veranstaltungstipps für Gastgeber. Der Donautal Radelspaß, den die RMG als Veranstaltungspartner unterstützt, wird dieses Jahr am 17. September in Ziemetshausen stattfinden. Aufgrund der stetig voranschreitenden Digitalisierung stellt die RMG Fortbildungsangebote für touristische Anbieter zur Verfügung, etwa des Digitalen Gründerzentrums Areal Digital, des Tourismusverbandes, der RMG selbst, der IHK oder von OBS. Über Termine für diese Coaching-Angebote informiert die RMG regelmäßig via Mail oder Social Media. Aktuell werden beispielsweise ein stark gefördertes Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitscoaching des Tourismusverbandes und kostenfreie Digitalisierungscoachings für touristische Erlebnisanbieter sowie verschiedenste Seminare und Webinare von OBS und IHK angeboten.