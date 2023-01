Legoland eröffnet Themenwelt und neue Attraktionen in Günzburg

Neueröffnung

Zuwachs im Legoland: Der elfte Themenbereich öffnet. Quelle: LEGOLAND Deutschland / Tobias Rauh

Die letzte Erweiterung des Themenparkes fand 2019 mit dem Anbau des „Land der Pharaonen” statt. Direkt dahinter lässt sich nun „Lego Mythica” finden. Auf 1,2 Hektar wurde für über 15 Millionen Euro eine Fantasiewelt aus 1,5 Millionen LEGO Steinen geschaffen, die ein Erlebnis für die ganze Familie – vom Kindergarten- bis zum Teeniealter – ist. Visuell scheinen auch Erwachsene von dem neuen Eyecatcher beeindruckt zu sein.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nichts für schwache Nerven

Um gebührend in die neue Saison zu starten, gibt es allerdings noch weitere Neuheiten. Eine andere Attraktion, die es so bisher noch nie in einem Legoland weltweit gab, wäre der Wing Coaster „Maximus – Der Flug des Wächters“. Namensgeber der Achterbahn ist der Himmelslöwe Maximus, der die Besucher auch als riesiges Lego-Modell begrüßt. Bei dieser Achterbahn sitzen Fahrgäste ab 1,20 Metern Körpergröße jeweils rechts und links der Achterbahn-Schienen, während die Beine frei schwebend baumeln. Der höchste Punkt der Achterbahn, die um das gesamte Areal von „Lego Mythica” führt, befindet sich 17 Meter über dem Boden. Bei der Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von 15 Metern pro Sekunde, bei der g-Kräfte von 2,2 g wirken, sorgen beeindruckende Kurven wie die nach innen geneigte Spirale „Helix“ oder das Kopfüber-Element „Korkenzieher“, für den gewünschten Adrenalinschub.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Freefall-Feeling für die ganze Familie

„Lego Mythica” arbeitet aber auch mit „Fallvergnügen". Die „Fire & Ice Tower“ sind schon von weitem auszumachen, denn sie ragen 13 Meter in die Höhe. Die orange-blauen Riesen sollen optisch an die Auferstehung des Phönix aus der Asche erinnern. Sie verbinden die Elemente Feuer und Eis, die durch blaue und orange-rote Flammen am oberen Ende der Türme symbolisiert werden. Bereits ab einem Meter Körpergröße geht es für die Gäste neun Meter in die Höhe. Während sich die Besucher um die Türme drehen, gibt es immer wieder Drops im freien Fall.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Augmented Reality: Die Welt zum Leben erwecken

In der bislang größten Erweiterung im Legoland Deutschland Resort begeistern 14 neue Lego-Modelle der künstlerisch gestalteten „Mythica” Bewohner die Gäste. Darunter beispielsweise ein Hund mit Pfauenfedern, eine Leoparden-Eule und ein Blümchennashorn – denn der Themenbereich ist voller Kreaturen, die Kinder im Spiel mit ihrer Fantasie erschaffen haben. Vier der Fantasiewesen können die Besucher sogar mittels der Legoland Deutschland App zum Leben erwecken. Nach Abscannen der Charaktere werden diese dank Augmented Reality auf dem Handybildschirm lebendig, fordern zu witzigen Aktionen auf oder laden zu Selfies ein.

Das Resort im Winter erleben

Zum ersten Mal überhaupt wird das Legoland Deutschland im Winter den Park und das Feriendorf öffnen und damit ab dem 24. November an ausgewählten Tagen für ein großes Jahresfinale und einen Start im neuen Jahr sorgen. Sowohl ausgewählte Attraktionen im Park als auch ein Hotel im Feriendorf können dann zur kühlen Jahreszeit die Besucher mit Fahrspaß, Lichterglanz, Tannenbäumen und wunderbaren Winter Dekorationen beglücken.