So sieht die neue IHK-Regionalversammlung Günzburg aus

Wahlen

v.l.n.r: Daniel Florian Gastl, Eva Heißwolf, Petra Fischer-Steber, Hermann Hutter, Carina Schedler, Tobias Hörmann. Quelle: Maximilian Offermann

Bei der konstituierenden Sitzung der IHK-Regionalversammlung Günzburg am 07.11.2023 wurde Hermann Hutter für eine weitere Wahlperiode als Vorsitzender gewählt. Als Stellvertreter wurden Maximilian Offermann, Petra Fischer-Steber und Daniel Florian Gastl gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Eva Heißwolf, Tobias Hörmann und Carina. Im unternehmerischen Ehrenamt werden sie in den kommenden fünf Jahren für das Gesamtinteresse der IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen eintreten.

Hermann Hutters Einsatz in der regionalen Wirtschaft

In der IHK-Regionalversammlung Günzburg, dem regionalen IHK-Unternehmerparlament, will Hermann Hutter die Weichen für einen wettbewerbsfähigen und damit attraktiven Wirtschaftsstandort in einem aktuell stark herausfordernden Umfeld stellen. „Gemeinsam mit den insgesamt 27 Mitgliedern der Regionalversammlung werden wir uns stellvertretend für die rund 9.300 Mitgliedsunternehmen der IHK Schwaben im Landkreis Günzburg aus den Bereichen Dienstleistung, Handel / Tourismus und Industrie mit Nachdruck für unseren Wirtschaftsstandort einsetzen und wichtige Zukunftsthemen vorantreiben. Neben der gemeinsamen Bewältigung des Arbeitskräftemangels, werden bei uns insbesondere die Themen Energie, Mobilität und Digitalisierung auf der Agenda stehen“, erklärt der wiedergewählte Regionalvorsitzende in einem ersten Statement.

Die weiteren Handlungsfelder der IHK-Regionalversammlung für die Legislaturperiode bis 2028 werden die neu und wiedergewählten Mitglieder Anfang des Jahres 2024 erarbeiten. Auch das bisherige Ehrenamt wurde zu der Sitzung eingeladen. „Wir danken den nun ausscheidenden Mitgliedern der Regionalversammlung für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement in den vergangenen Jahren“, so Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der IHK für Westschwaben.

Region Günzburg auch im Präsidium der IHK Schwaben

Im neuen Präsidium der IHK Schwaben stellt jede IHK-Region ein Mitglied. Mit der Wahl zum Vorsitzenden verbunden ist der Vorschlag der Regionalversammlung, Hermann Hutter ebenfalls als Interessensvertreter der Günzburger Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Die konstituierende Vollversammlung der IHK Schwaben, die über den Vorschlag entscheidet, findet am 16. Januar 2024 in Augsburg statt. Die Regionalversammlung Günzburg hat zudem für ihre 5 Sitze in der IHK-Vollversammlung die Vertreterinnen und Vertreter aus ihren Reihen gewählt.

Wahlgruppe Industrie

Maximilian Offermann, BWF Offermann, Waldenfels & Co. KG, Offingen • Petra Fischer-Steber, Georg Fischer GmbH & Co. KG Heizungstechnik- und Fahrzeugwerk, Günzburg

Hermann Hutter, Hutter Büro GmbH & Co. KG, Günzburg

Wahlgruppe Handel und Tourismus

Wahlgruppe Dienstleistungen

Josef Brandner, BBS Brandner Bus Schwaben Verkehrs GmbH, Krumbach • Carina Schedler, Schedler Transport-Logistik GmbH, Jettingen-Scheppach

Die IHK-Wahl 2023

Im Juli haben die wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK aus 484 Kandidaten ihre Mitglieder in die elf IHK-Regionalversammlungen für die Legislaturperiode 2023 – 2028 gewählt. Das Wahlsystem sieht eine Wahl nach Region und Wahlgruppe bzw. Branchen vor, um die Spiegelbildlichkeit der Gremien zur Mitgliederstruktur garantieren zu können. In den konstituierenden Regionalversammlungen werden die ersten personellen Weichen gestellt. Die neue Vollversammlung als oberstes Organ der IHK tagt zum ersten Mal am 16. Januar 2024 unmittelbar vor dem traditionellen IHK-Neujahresempfang im Augsburger Kongress am Park. Ihre Mitglieder bestimmen den Präsidenten der IHK Schwaben, den dreiköpfigen Präsidiumsausschuss sowie die elf Präsidiumsmitglieder aus den Regionen. Die Vollversammlung setzt die Richtlinien der IHK-Arbeit fest und entscheidet über Fragen grundsätzlicher Bedeutung, beispielsweise über die Höhe der IHK-Beiträge, Satzung, Wahlordnung, Einrichtung und Besetzung von Ausschüssen.