IHK-Regionalversammlung Dillingen wählt neuen Vorsitzenden

Vorstand

Der neue Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Dillingen Alexander Merenda.

In der IHK-Regionalversammlung Dillingen, dem regionalen IHK-Unternehmerparlament, will Alexander Merenda die Weichen für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort stellen. Worauf er dabei den Fokus legen will.

Zukünftige Vorhaben des neuen Vorsitzenden

„Gemeinsam mit den Mitgliedern der Regionalversammlung werde wir die Region Dillingen vorantreiben. Besonders wichtig erscheint mir die permanente Förderung der dualen Ausbildung, da der Facharbeitermangel unsere beständigste Herausforderung bleibt. Hier sind wir gefordert, die Vorteile eines Ausbildungsberufs sowie die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten den Schülern und ihren Eltern aufzuzeigen. Eine große Herausforderung bleibt auch weiterhin in unserem Landkreis der Ausbau der Infrastruktur, wie wir gerade ganz aktuell wieder in Höchstädt sehen können“, so der Regionalvorsitzende in einem ersten Statement. Die weiteren Handlungsfelder der IHK-Regionalversammlung für die Legislaturperiode bis 2028 werden die neu und wiedergewählten Mitglieder Anfang des kommenden Jahres erarbeiten.

Wahlen in die IHK-Vollversammlung

Im neuen Präsidium der IHK Schwaben stellt jeder IHK Regionalbezirk ein Mitglied. Mit der Wahl zum Vorsitzenden verbunden ist der Vorschlag der Regionalversammlung Dillingen, Alexander Merenda ebenfalls als Interessensvertreter der regionalen Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Die konstituierende Vollversammlung der IHK Schwaben, die über den Vorschlag entscheidet, findet dann am 16. Januar 2024 in Augsburg statt.

Die Regionalversammlung Dillingen hat zudem für ihre vier Sitze in der IHK-Vollversammlung die Vertreter aus ihren Reihen gewählt. So wird aus der Wahlgruppe Industrie folgende Person entsendet: Alexander Merenda (Gartner Extrusion GmbH). Aus der Wahlgruppe Handel und Tourismus ist es Christoph Denzel (Alois Denzel K.G.) und für die Wahlgruppe Dienstleistungen wurden Alexander Jall (VR-Bank Donau-Mindel eG) und Martin Jenewein (Sparkasse Dillingen-Nördlingen) bestimmt.

Das oberste Organ der IHK Schwaben

Im Juli haben die wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK aus 484 Kandidaten ihre Mitglieder in die elf IHK-Regionalversammlungen für die Legislaturperiode 2023 – 2028 gewählt. Die neue Vollversammlung als oberstes Organ der IHK tagt dann zum ersten Mal am 16. Januar 2024 unmittelbar vor dem traditionellen IHK-Neujahresempfang im Augsburger Kongress am Park. Ihre Mitglieder bestimmen den Präsidenten der IHK Schwaben, den dreiköpfigen Präsidiumsausschuss sowie die elf Präsidiumsmitglieder aus den Regionen. Die Vollversammlung setzt anschließend die Richtlinien der IHK-Arbeit fest und entscheidet über Fragen grundsätzlicher Bedeutung, beispielsweise über die Höhe der IHK-Beiträge, Satzung, Wahlordnung, Einrichtung und Besetzung von Ausschüssen.