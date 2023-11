Wahlergebnisse der IHK-Regionalversammlungen Augsburg-Stadt und -Land stehen fest

IHK Wahl 2023

Das ist die gewählte IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt. Auch Augsburg-Land beschloss neue Mitglieder.

Bei der konstituierenden Sitzung der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt am 19.10.2023 in der IHK Schwaben wurde Ellen Dinges-Dierig (Vorstand, Dierig Holding AG) in ihrem Amt bestätigt und einstimmig als Regionalvorsitzende wiedergewählt. Am 25.10.2023 fand dann die Sitzung der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land im Kloster Holzen statt, wobei Ramona Meinzer (CEO Aumüller Aumatic, Thierhaupten) zur neuen Regionalvorsitzenden beschlossen wurde.

Diese Themen stehen im Fokus

„Gemeinsam mit den Augsburger Unternehmern werden wir die vielen anstehenden Kommunalthemen wie Innenstadtentwicklung, Bürokratieabbau und Digitalisierung konstruktiv begleiten und weiter vorantreiben“, so die neu gewählte Regionalvorsitzende in einem ersten Statement. Weitere Themen wie Fachkräftesicherung, Ausbildung und Anerkennung ausländischer Abschlüsse, die sich unter anderem im Zuge der Digitalisierung rasant ändern, werden die neu und wiedergewählten Mitglieder Anfang des kommenden Jahres für die Legislaturperiode 2023 bis 2028 erarbeiten.

In der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land, dem regionalen IHK-Unternehmerparlament, will Ramona Meinzer mit ihrem Vorstandsteam die Weichen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort stellen. „Gemeinsam mit den neu- und wiedergewählten Unternehmern in Augsburg-Land werden wir uns für die vielen drängenden Themen wie Aus- und Weiterbildung, Fachkräftesicherung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren einsetzen“, so Ramona Meinzer.

Vertreter im Präsidium der IHK Schwaben

Die Regionalversammlung Augsburg-Stadt schlägt zudem vor, Ellen-Dinges-Dierig ebenfalls als Interessensvertreterin der regionalen Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Des Weiteren soll Ramona Meinzer die regionale Wirtschaft in Augsburg-Land im Präsidium der IHK Schwaben vertreten. Die konstituierende Vollversammlung der IHK Schwaben, die über diese Vorschläge entscheidet, findet am 16. Januar 2024 in Augsburg statt. Die Regionalversammlung Augsburg-Stadt hat zudem für ihre insgesamt zwölf Sitze in der IHK-Vollversammlung Vertreter aus ihren Reihen gewählt. Die Regionalversammlung Augsburg-Land dagegen besetzt neun Sitze.