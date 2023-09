Miecom und M-net bauen in Dürrlauingen das Glasfasernetz aus

Infrastruktur

Vertragsunterzeichnung in Dürrlauingen. Foto: M-net

430 Haushalte werden in der Gemeinde bei Günzburg bis Ende 2024 an das neue Netz angeschlossen. So sehen die Pläne aus.

In der Gemeinde Dürrlauingen im schwäbischen Landkreis Günzburg wird das Glasfasernetz durch M-net und Miecom erweitert. Die Glasfaserleitungen führen direkt in die Privathaushalte und Büros. Bis Ende 2024 werden 430 Haushalte und Gewerbeeinheiten den neuen Anschluss mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde nutzen können.

Das kommt auf die Gebäudeeigentümer zu

Miecom wird dafür die Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von circa neun Kilometern verlegen. Der Hausanschluss verursacht den Gebäudeeigentümern im Rahmen des Ausbauprojektes keine weiteren Kosten. Allerdings können auf Eigentümer, die sich später für einen Anschluss entscheiden, Kosten für die individuelle Nacherschließung zukommen.

Andauernde Zusammenarbeit

Die Bauarbeiten beginnen bereits 2023 und werden nach circa 12 Monaten abgeschlossen sein. Miecom und M-net haben die digitale Infrastruktur in Dürrlauingen bereits im Rahmen weiterer Glasfaser-Ausbauprojekte erweitert. „Der jetzt vereinbarte flächendeckende FTTB/H-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse“, erklärt Tobias Miessl von Miecom. „Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dürrlauingen fortzuführen.“.

So funktioniert Glasfaser

Bei dem Anschluss in Dürrlauingen handelt es sich um einen FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home). Dabei werden die Glasfaserkabel bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen verlegt, wodurch Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde bereitgestellt werden können. Glasfaseranschlüsse bieten hohe und stabile Bandbreiten und sind zuverlässiger gegenüber externen Einflüssen wie Unwettern und Gewittern. Zudem eignen sie sich gut für datenintensive Anwendungen, wie Up- und Downloads, Videostreaming auf mehreren Endgeräten, Online-Gaming und Arbeit aus dem Home-Office. Die Datenübermittlung per Licht ist im Vergleich zu kupferbasierten Anschlüssen zudem energieeffizienter. „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Umso mehr freuen wir uns, dass wir zwei starke regionale Partner dafür gewinnen konnten, Dürrlauingen mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“, sagt Friedrich Bobinger, erster Bürgermeister von Dürrlauingen.