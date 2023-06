M-net und Miecom schließen in Holzheim über 1.000 Haushalte an das Glasfasernetz an

Infrastruktur

Die Bürgermeister von Aislingen, Holzheim und Glött bei der Vertragsunterzeichnung mit Miecom und M-net. Foto: M-net

Die beiden Telekommunikationsunternehmen werden in mehreren Gemeinden im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau das Glasfasernetz weiter ausbauen. Wie die Pläne genau ausschauen und warum der Ausbau so wichtig ist.

Der Glasfaseranbieter M-net erweitert mit regionalem Netzbetreiber Miecom-Netzservice das Glasfasernetz in den Gemeinden Holzheim und Glött sowie im Markt Aislingen im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau.

1.900 neue FTTH-Anschlüsse

Dafür sollen 1.900 neue Fiber-to-the-Home-Glasfaseranschlüsse (FTTH) an Haushalte und Gewerbeeinheiten angeschlossen werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird bei bis zu einem Gigabit pro Sekunde liegen, was 1.000 Megabit pro Sekunde entspricht. Die Anschlüsse werden dafür direkt in die einzelnen Wohnungen und Gewerbeeinheiten verlegt. Beim Ausbau wird komplett auf Kupferkabel verzichtet, stattdessen wird eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfaser aufgebaut.

Alle Details zum Glasfaserausbau in Holzheim

Mit dem Vertragsabschluss ist zudem die Grundlage für den weiteren Ausbau in der Verwaltungsgemeinde Holzheim gesichert. In den nächsten zwei Jahren werden 1.284 Haushalte in Holzheim, 392 Haushalte in Aislingen und 198 Haushalte in Glött an das Glasfasernetz angeschlossen. Um das zu realisieren, wird die Firma Miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von insgesamt 44 Kilometern verlegen. Die Bauarbeiten werden circa 48 Monate in Anspruch nehmen und haben im zweiten Quartal von 2023 begonnen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Miecom und M-net erweitern in der Verwaltungsgemeinschaft schon seit 2010 die digitale Infrastruktur durch mehrere Glasfaser-Ausbauprojekte. Die neueste Erweiterung ist die letzte Ausbaustufe des Glasfaserausbaus und dient als technische Grundlage für immer schnellere Internetanschlüsse. „Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Holzheim fortzuführen.“, sagt Tobias Miessl von Miecom.

Über M-net und die Miecom-Netzservice GmbH

M-net ist ein Glasfaseranbieter in Bayern und bietet Internet, Telefon- und Mobilfunkanschlüsse an. Auch bayerische Unternehmen werden vom Telekommunikations-Unternehmen mit Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen versorgt. Von der Miecom-Netzservice GmbH werden viele Teile Bayerisch-Schwabens mit Glasfaser versorgt, die größtenteils der Versorgung von Gemeinden mit Breitbandinternetanschlüssen dient. Miecom hat in Bayern bereits 1.200 Kilometer Glasfaser verlegt.