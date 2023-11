M-net baut neue Glasfaseranschlüsse in Biberach

Ausbau

Vertragsunterzeichnung für den Ausbau von Glasfaseranschlüssen in Markt Biberach Quelle: Markt Biberach

M-net, miecom-Netzservice und die deutsche Telekom erweitern das Glasfasernetz in Markt Biberach. Weitere 330 Haushalte und Gewerbeeinheiten sollen von dem Ausbau profitieren. Wie die genaue Planung aussieht.

Der Glasfaseranbieter M-net erweitert in Zusammenarbeit mit dem regionalen Netzbetreiber miecom-Netzservice und dessen Kooperationspartner Deutsche Telekom das Glasfasernetz in Markt Biberach im Landkreis Augsburg. Einen Kooperationsvertrag schloss die Gemeinde gemeinsam mit den anbauenden Unternehmen ab. Durch die Realisierung von Glasfaserleitungen bis zum Kunden sollen bis Mitte 2027 rund 330 Haushalte und Gewerbeeinheiten von einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde profitieren. Um dies zu erreichen, verlegt die Firma miecom die neuen Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von über 14 Kilometern.

Der Hausanschluss ist für Gebäudeeigentümer im Rahmen des nun vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos. Für Eigentümer, die sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt für den neuen Anschluss entscheiden, können beachtliche Kosten anfallen. Bei dem sogenannten FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home) wird auf den Gebrauch von Kupferkabeln verzichtet. Stattdessen wird eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern errichtet. Dadurch können vorerst bis zu 1 Gigabit pro Sekunde erreicht werden. In Zukunft werden eventuell noch höhere Geschwindigkeiten angestrebt.

Glasfaseranschlüsse endlich für ganz Biberach

Der Ausbau soll im Frühjahr 2024 beginnen und wird ungefähr 36 Monate andauern. Bereits 2012 begann miecom mit der Verlegung erster Glasfaserkabel, in den Jahren 2016 und 2018 folgten dann die ersten Ortsteile mit einem Anschluss bis ins Haus. Das restliche Gebiet soll jetzt folgen. „Der jetzt vereinbarte flächendeckende FTTB/H-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse“, erklärt Tobias Miessl von miecom. „Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Markt Biberbach fortzuführen.“

Glasfaser als wichtiger Baustein für die Digitalisierung

Im Gegensatz zu kupferbasierten Anschlusstechnologien soll die Glasfaserleitung auch langfriste Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung einhergehen, meistern, erklärt die m-net Regionalmeisterin Silvia Kleinscheck. Auch der 1. Bürgermeister von Biberach, Wolfgang Jarasch stimmt dem zu: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Marktgemeinde.“

Durch den Glasfaseranschluss sind sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien für die Zukunft ausgestattet. Denn Glasfaser gilt als besonders zuverlässig gegenüber externen Einflüssen wie Unwetter und Gewitter und ist außerdem für besonders datenintensive Anweisungen geeignet. Hinzu kommen rasante Up- und Downloads, unterbrechungsfreies Videostreaming von mehreren Endgeräten, Online-Gaming, das Speichern und Abrufen von Daten in einer Cloud oder die Nutzung des Home-Office. Auch neben diesen Leistungen, genießen Glasfaseranschlüsse Vorzüge gegenüber herkömmlichen Übertragungstechnologien. Die Datenübermittlung per Licht gilt als deutlich energieeffizienter als kupferbasierte Anschlussmöglichkeiten.