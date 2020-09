Lingl Azubis für beste Abschlussprüfungen gelobt

Die ehemaligen Lingl-Auszubildenden, Christoph Bader und Janik Eifler haben ihre Ausbildungen abgeschlossen. Bei den Abschlussprüfungen den Ausbildungsberufen Mechatroniker und Industriemechaniker erzielten sie ein Ergebnis von jeweils 95 und 97 Punkten. Damit wurden sie im Prüfungsjahr 2019/2020 die besten Absolventen in ihren Ausbildungsberufen in Neu-Ulm und Günzburg.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die diesjährige IHK-Auszeichnungsfeier der besten Absolventen jedoch nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem beglückwünschte die Kammer die Firma Lingl und die ehemaligen Auszubildenden zu diesem großen Erfolg, welcher das Unternehmen als Top-Ausbildungsbetrieb auszeichnet.

Lingl lobt Absolventen

Die beiden verantwortlichen Ausbilder, Anton Schneider und Martin Schorer, freuen sich sehr über den Erfolg ihrer zwei ehemaligen Auzubis: „Beide haben es mit ihrem Ehrgeiz geschafft, diese hervorragenden Prüfungsergebnisse zu erzielen und sich dadurch eine sehr gute Basis für ihre berufliche Zukunft geschaffen. Darauf können sie stolz sein!“ Für Lingl stellt die Ausbildung unterdessen einen wichtigen Bestandteil in der Unternehmensstrategie dar. Auch in Zukunft investiert das Unternehmen aktiv in die Förderung von motivierten Nachwuchskräften, um eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung zu sichern.

Über Lingl

Lingl gehört zu den international führenden Herstellern von Maschinen und Anlagen. Der Fokus des Unternehmens mit Hauptsitz in Krumbach im Landkreis Günzburg liegt dabei in den Geschäftsbereichen Grobkeramik, Sanitär- und Technische Keramik, Holzverarbeitung sowie Automatisierung, Mechanisierung und Robotik.