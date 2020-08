Legoland und Regionalmarketing Günzburg feiern Zusammenarbeit

Zum runden Geburtstag der Regionalmarketing Günzburg (RMG) überreicht Legoland Geschäftsführerin Manuela Stone dem RMG-Geschäftsführer Axel Egermann eine 20 aus Legosteinen. Von Anbeginn an seien die beiden Unternehmen durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit miteinander verbunden.

Zielführende und beständige Kooperation

Im Kontext der Ansiedlung von Legoland Deutschland wurde die Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus (RMG) im Juli 2000, als Entwicklungs- und Marketinggesellschaft für den Landkreis Günzburg, gegründet. Inzwischen blickt sie auf 20 Jahre erfolgreichen Engagements in den Bereichen Innenmarketing, Tourismus- und Standortmarketing zurück. Von Anbeginn an verbindet das Legoland Deutschland mit der RMG eine zielführende und beständige Kooperation.

Offene Gespräche und konstruktive Zusammenarbeit

Das sei Grund zu feiern: So überreichte Legoland Chefin Manuela Stone zum runden Geburtstag dem Geschäftsführer der RMG Axel Egermann eine gelbe 20 aus Legosteinen. „Mit dieser durch unseren Modellbau entworfenen und gebauten 20 möchten wir der Regionalmarketing Günzburg ganz herzlich zu ihrem 20-jährigen Bestehen und einer Vielzahl erfolgreicher Projekte gratulieren. Von Anfang an unterstützen wir die RMG als Gesellschafter und bringen uns in verschiedenen Aktivitäten gerne ein. Ich möchte mich für die stets offenen Gespräche und die konstruktive Zusammenarbeit bedanken und freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit“, betont Stone.

Zusammenarbeit in Sachen Messen, Presse, Touristinfo und diversen Veranstaltungen



„Die Glückwünsche zu unserem 20. freuen uns wirklich sehr. Eine so gute Kooperation mit Legoland als bedeutendem Partner hier vor Ort ist nicht selbstverständlich“, teilt RMG-Geschäftsführer Axel Egermann mit, als er die Lego 20 stolz entgegennimmt.

Legoland Deutschland ist einer der Gründungsgesellschafter der RMG und unterstützt deren Aktivitäten finanziell und ideell seit es beide Gesellschaften im Landkreis Günzburg gibt. Eines der größten gemeinsam veranstalteten Projekte in der Anfangszeit, in der der Fokus der RMG noch stark auf Innenmarketing lag, war der „Tag der Region“. Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Zusammenarbeit eher in den touristischen Bereich verlagert. So arbeiten Legoland und die RMG auf Messen, in Publikationen, bei Pressereisen und natürlich in Form der Touristinfo der RMG direkt vor dem Legoland Parkeingang zusammen. „Aber auch Projekte wie die attraktive aktuelle Standortkampagne des Landkreises Günzburg unterstützen wir mit dem ein oder anderen Dabeisein gerne“, erklärt Manuela Stone.